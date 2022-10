Kaley Cuoco, atriz de The Big Bang Theory, anunciou que será mãe

Atriz Kaley Cuoco, conhecida por The Big Bang Theory e The Flight Attendant, está esperando seu primeiro filho

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 19h30

Nesta terça-feira, 11, a atriz Kaley Cuoco (36), conhecida por papéis em séries como The Big Bang Theory e The Flight Attendant, está esperando seu primeiro bebê, uma garotinha, fruto de seu relacionamento com o também ator, Tom Pelphrey (40), que atuou na produção da Netflix, Ozark.

O casal anunciou a grande surpresa em suas respectivas redes sociais. No Instagram, Kaley publicou uma série de fotos fofas com o namorado, incluindo uma com um bolo rosa, dando a entender que eles estão esperando uma garota.

Além disso, ela mostrou fotos onde aparece com o resultado do teste que confirmou a gravidez da atriz, e outros momentos onde ela e Tom aparecem com roupinhas de bebê, ansiosos para a chegada da pequena em 2023.

“Pequena Pelphrey vindo em 2023! Muito além de abençoada e extremamente feliz! Eu te amo @tommypelphrey”, escreveu Kaley Cuoco na publicação em seu Instagram.

Amigos, fãs e famosos fizeram questão de comentar na publicação, parabenizando o casal e desejando felicidades. “Nossa, parabéns! É maravilhoso ver você feliz!” comentou a atriz Sharon Stone, famosa por papés como no filme Instinto Selvagem. “Aí sim! Parabéns”, comentou o também ator, Taylor Lautner, conhecido por seu personagem em Crepúsculo.

Veja a publicação de Kaley Cuoco sobre a sua gravidez:

Relembre os sucessos de Kaley Cuoco

A atriz de 36 anos Kaley Cuoco ganhou reconhecimento ao participar do elenco da premiada série de comédia The Big Bang Theory. Interpretando a garçonete Penny, o papel mais lembrado da artista durou de 2009 até 2019, quando a série chegou à um fim.

Além disso, Kaley hoje é protagonista da aclamada série The Flight Attentand, desde 2020. Uma série de humor ácido misturada com suspense que vem ganhando a atenção dos espectadores, acumulando indicações a premios, como o Emmy.

Ela também participou da série 8 Regras Básicas para Namorar Minhas Filhas, dos anos 2002 até 2005.