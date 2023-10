Giovanna Lancellotti abre o jogo sobre cenas de sexo em filme para maiores: 'Ver é mais difícil'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Lancellotti, Camilla de Lucas e Leandro Lima comentaram parceria em longa

Na pele de Babi em O Lado Bom de Ser Traída, a atriz Giovanna Lancellotti (30) vive, ao lado de Leandro Lima (41), uma história cheia de amor, ação e sexo. Em entrevista à CARAS Brasil, a dupla de atores se uniu a Camilla de Lucas (29) e falou sobre o título destinado a maiores de 18 anos e a experiência de gravar cenas quentes para o filme que chega à Netflix em 25 de outubro.

"Ver é mais difícil do que fazer, sabia? Dá mais vergonha", diz Giovanna Lancellotti . Na trama, ela dá vida a Babi, uma jovem que descobre estar sendo traída pelo noivo. Então, com a ajuda de sua amiga Paty (Camilla de Lucas), ela resolve dar a volta por cima com Marco (Leandro Lima), um juiz sexy e cheio de segredos para desvendar.

Apesar de certo constrangimento, os atores contam que todas as cenas foram gravadas ao lado de uma coordenadora de intimidade, e com muita proximidade e respeito pela equipe de filmagem e direção do filme. O elenco ainda ressalta que os momentos picantes não são o ponto central do longa.

"As cenas de sexo ajudavam a contar essa história, elas tinham um propósito. Não era uma nudez gratuita, e isso também nos fez sentir mais confortável", diz Lancellotti. "Independente de ter essas cenas, não é isso que chama mais atenção. Temos uma boa história, isso dá uma segurança mesmo com a exposição."

Para além das cenas mais quentes, o filme também propõe um debate sobre a liberdade sexual feminina e certos tabus que as mulheres ainda enfrentam em relação aos seus prazeres. Camilla ressalta que sua personagem pode despertar muitas mulheres, já que Paty é uma "mulher para frente, destemida, [que] não tem vergonha de se entregar para as vontades dela".

O trio de artista ainda chama atenção para o roteiro do projeto, que traz uma reviravolta surpreendente em seu desenrolar. Para eles, o filme de Camila Rafantti explora um gênero pouco visto nas produções nacionais.

"Tem uma estrutura muito parecida com os filmes que são feitos em Hollywood", afirma Lima. "São gêneros que a gente já tem fora do país e que dão muito certo, é o primeiro filme desse gênero da Netflix Brasil –que tem um alcance gigantesco", completa Lancellotti.

O Lado Bom de Ser Traída foi dirigido por Diego Freitas e estreia em 25 de outubro na Netflix. Além de Giovanna Lancellotti, Leandro Lima e Camilla de Lucas, o longa-metragem conta com nomes como Bruno Montaleone, Micael e Louise D'Tuani no elenco. O projeto tem a classificação indicativa para maiores de 18 anos.