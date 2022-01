George Clooney comenta sobre atuar ao lado de Julia Roberts em nova comédia romântica: "Nós estamos nos divertindo muito"

O ator disse em entrevista que os dois estão se divertindo muito com todo o elenco do novo filme

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 19h23

George Clooney (60) revelou em entrevista para uma revista americana nesta última quinta-feira, 27, que está adorando contracenar com Julia Roberts (54) em um novo filme!

A dupla está filmando uma nova comédia romântica chamada Ticket To Paradise, e não será a primeira vez que os dois atuam juntos. Em 2001, Roberts e Clooney contracenaram no filme Onze Homens e Um Segredo. E em 2016, a dupla apareceu em Jogo do Dinheiro.

Na entrevista, o ator de Plantão Médico falou que está amando atuar ao lado da atriz. "Estamos nos divertindo muito".

"Julia e eu podemos ser malvados um com o outro na maneira mais engraçada possível", ainda revelou o ator.

O vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2006, também não poupou elogios para a atriz de Uma Linda Mulher. "Julia está fantástica no filme", comentou o artista.

Clooney também falou da interação com o elenco do filme como um todo, e sobre como é o clima do set de graavções. "É um elenco divertido, divertido e divertido por todo lado", falou a estrela.

Gravações de Ticket To Paradise interrompidas...

No dia 18 de janeiro, uma revista americana revelou que as gravações do filme estrelando Roberts e Clooney teriam sido paralizadas.

O motivo seria o avanço da pandemia de Covid-19 na Austrália, onde o elenco estava gravando o filme. A dupla que protagoniza o longa teria voltado para os Estados Unidos após a paralisação das gravações.