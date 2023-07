Filme sobre Priscilla Presley será o oposto de "Elvis", diz crítico

Segundo o crítico Alberto Barbera, o filme de Sofia Copolla sobre Priscilla Presley será completamente oposto de "Elvis", de Baz Luhrmann

Após o sucesso da cinebiografia Elvis, de Baz Luhrmann, em 2022, a família Presley irá ganhar um novo filme para as telonas. Em breve, Priscilla Presley, ex-esposa do Rei do Rock, ganhará seu próprio filme dirigido por Sofia Copolla, filha do prestigiado cineasta Francis Ford Copolla.

Com Jacob Elordi (Euphoria) e Cailee Spaeny (Jovens Bruxas - Nova Irmandade) no papel do casal, Priscilla contará a história da família Presley pela perspectiva da viúva. A produção será baseada na autobiografia de Priscilla, Elvis and Me, lançada em 1985, e trará detalhes sobre o seu casamento turbulento com o cantor.

Embora sem data de lançamento, já temos alguns detalhes sobre o filme Priscilla. Nesta sexta-feira, 28, o crítico de cinema Alberto Barbera conversou com o site Deadline e contou que o público pode esperar da produção. "É outro ponto de vista. Sofia quer contar a história real da Priscilla e acho que ela consegue", contou.

O crítico aproveitou para afirmar que a própria Priscilla está feliz com a história, o que para ele é a confirmação de que o filme é um sucesso. "É um filme íntimo, no entanto. É o oposto do filme de Baz Luhrmann", garantiu Alberto.

Confira o primeiro teaser de Priscilla, de Sofia Copolla:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A24 (@a24)

Você sabia? Viúva de Elvis Presley tem filho 'brasileiro'

Em abril de 2023, Priscilla Presley causou alvoroço nas redes ao posar ao lado de seu filho Navarone Garibaldi em Curitiba, no Paraná. A viúva de Elvis Presley esteve na capital paranaense, cidade em qual o músico vive. Ele é fruto do relacionamento da atriz com o produtor brasileiro Marco Garibaldi.

"Mais uma vez, tive uma visita incrível com a família de Navarone no Brasil! Pessoas tão incríveis, uma cidade tão maravilhosa, tão maravilhosa. Tanto amor aqui. Mal posso esperar para voltar! Beijos Curitiba", escreveu Priscilla em publicação compartilhada em seu Instagram.

Nos comentários, Navarone celebrou o encontro com a mãe e contou que ela se divertiu bastante pela cidade. "Fico feliz que goste daqui", completou ele. Priscilla e Marco tiveram um relacionamento por 22 anos, porém, nunca chegaram a se casar oficialmente.