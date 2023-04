Você sabia? Viúva de Elvis Presley tem filho 'brasileiro'

Priscilla, viúva de Elvis Presley, encontrou seu filho em Curitiba nesta terça-feira, 25

Priscilla Presley (77), viúva de Elvis Presley (1935-1977), causou alvoroço nas redes ao posar ao lado de seu filho Navarone Garibaldi (36) em Curitiba, no Paraná, nesta terça-feira, 25. A ex-mulher do rei do rock está na capital paranaense, cidade em qual o músico vive. Ele é fruto do relacionamento da atriz com o produtor brasileiro Marco Garibaldi (68).

"Mais uma vez, tive uma visita incrível com a família de Navarone no Brasil! Pessoas tão incríveis, uma cidade tão maravilhosa, tão maravilhosa. Tanto amor aqui. Mal posso esperar para voltar! Beijos Curitiba", escreveu a ex-mulher de Elvis Presley, em uma publicação compartilhada em seu perfil oficial do Instagram.

Nos comentários, Navarone comemorou a estadia da mãe e contou que ela se divertiu bastante pela cidade. "Fico feliz que goste daqui", completou ele. Priscilla e Marco tiveram um relacionamento por 22 anos, porém, nunca chegaram a se casar oficialmente. Da relação nasceu o músico, que revelou saber a nacionalidade do pai apenas na fase adulta.

Em entrevista à revista People, Navarone contou que, em 2017, recebeu uma mensagem de um adolescente brasileiro que dizia ser seu primo. Foi neste ano que ele descobriu que seu pai deixou o Brasil para viver nos Estados Unidos, e não a Itália, como pensava. Depois do acontecimento, ele resolveu mudar seu sobrenome de Garcia para Garibaldi.

Na conversa, ele ainda revela que, duas semanas após descobrir a família brasileira, viajou até o Brasil para conhecê-los. Ao confrontar o pai sobre a verdade de seu passado, os dois se desentenderam e pararam de se falar. "Perdi um membro da família, mas ganhei mais de 20. Não tenho nenhum arrependimento", acrescentou.

Priscilla e Elvis Presley foram casados entre 1967 e 1973. Além de Navarone, ela também teve Lisa Marie Presley, fruto do romance com o cantor. A filha do casal morreu aos 54 anos em janeiro de 2023, vítima de uma parada cardíaca. Ela teve uma vida marcada por polêmicas, tendo sua vida pessoal sempre mais noticiada do que sua carreira na música.

RELEMBRE A VIDA DE LISA MARIE, FILHA ÚNICA DE ELVIS PRESLEY

Seu primeiro casamento foi com o músico Danny Keough, com quem ficou junto de 1988 a 1994. Do matrimônio, ela teve a atriz Riley Keough e Benjamin Keough, que no ano de 2020 tirou a própria vida, com 27 anos.

Um mês após se divorciar de Keough, sua vida amorosa virou notícia novamente ao se casar com o rei do pop Michael Jackson (1958-2009). O casamento dos dois durou menos de dois anos, porém, eles chegaram até a estrelar o clipe de You Are Not Alone.

O terceiro casamento da artista veio em 2006, com o guitarrista MichaelLockwood, com quem teve as gêmeas Harper e Finley. O relacionamento durou por cerca de 10 anos, quando os dois se divorciaram no ano de 2016.

Além da movimentada vida amorosa, ela também lutava contra a dependência em drogas, álcool e remédios. "Eu estava viciada em analgésicos e opioides, bebia muito, mas álcool não era o que eu gostava mais. Eu estava abusando terrivelmente de cocaína", afirmou ela, em uma entrevista concedida no ano de 2018.

Lisa foi internada às pressas após sofrer uma parada cardíaca em sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos, mas não resistiu. A morte dela foi confirmada por um comunicado emitido por sua mãe para a revista People.

“É com o coração apertado que eu compartilho a notícia devastadora de que a minha linda filha Lisa Marie nos deixou. Ela foi a mulher mais apaixonante, forte e carinhosa que eu conheci. Nós pedimos por privacidade enquanto lidamos com esta perda profunda. Obrigada por todo o amor e orações. Neste momento, não daremos outros comentários”, informou.