Em meio à batalha por herança de Lisa Marie, Priscilla Presley e neta não estão mais se falando

A ex-esposa de Elvis Presley, Priscilla Presley, acredita que emenda no testamento em 2016 foi forjada com assinatura falsa da filha

A briga por causa da herança da cantora Lisa Marie Presley (1968-2023) ainda não acabou. A morte da filha de Elvis Presley (1935-1977), resultou no rompimento entre a filha mais velha da artista, a atriz Riley Keough (33), e a sua avó, a empresária Priscilla Presley (77).

As tensões envolvendo avó e neta vieram à público em reportagem do site Entertainment Tonight. Uma fonte próxima à família diz que as duas agora só se falam por meio de seus representantes legais.

Lisa Marie Presley morreu aos 54 anos, em 12 de janeiro de 2023, após sofrer uma parada cardíaca. Pouco depois os tabloides americanos descobriram que, em 2016, ela alterou os termos de seu testamento, deixando sua fortuna e seus pertences para as três filhas, além de Riley, as gêmeas Harper e Finley (14 anos).

No entanto, caberá a Riley administrar tudo até suas irmãs mais novas completarem a maioridade. Priscilla têm questionado a autenticidade da atualização no testamento. Ela alega nunca ter sido notificada sobre o assunto, contesta a data do documento e, inclusive, diz que ele traz seu nome escrito errado.

“A Riley está de luto pela perda da mãe e agora também de coração partido por precisar entrar em uma disputa legal com um familiar pela herança da mãe”, disse o contato anônimo ligado às Presley. “A Priscilla tem certeza que suas requisições fazem sentido e que sairá vencedora de um julgamento. A Riley e a Priscilla não se falam mais, apenas por meio de seus advogados”.

A mesma fonte diz que Riley “preferiria resolver a questão de forma privada”, mas também diz que tanto ela quanto a avó já se preparam para uma longa batalha nos tribunais.

“Ela está com o coração partido que isso tudo tenha vindo à público e sabe que a mãe dela jamais gostaria que isso tivesse acontecido”, relatou a fonte.

O site Page Six diz que amigos de Lisa Marie teriam expressado que a cantora ficaria extremamente irritada se soubesse dos esforços atuais da mãe. As mesmas pessoas teriam afirmado que as duas estariam afastadas quando a cantora morreu: “Ela não queria nenhuma ligação com a mãe. Elas estavam rompidas há sete ou oito anos. Só se falavam quando não havia mais nenhuma opção”.