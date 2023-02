Priscilla Presley está tentando manter família unida após contestar testamento da filha

"Estou aprendendo a viver sem a minha única filha", afirmou Priscilla Presley em comunicado divulgado

Priscilla Presley (77) disse estar tentando manter sua família unida após contestar na Justiça dos Estados Unidos o testamento deixado por sua filha, a cantora Lisa Marie Presley (1968-2023).

Em comunicado, compartilhado pelo site Page Six, no qual expõe sobre seus esforços para proteger suas três netas e mantê-las próximas.

O comunicado assinado por Priscilla Presley foi divulgado no dia 1º de fevereiro, quando sua filha completaria 55 anos. A mensagem foi compartilhada dias depois da empresária contestar o testamento deixado pela filha, assinado em 2016 e repassando todos seus bens e toda sua fortuna para sua primogênita, a atriz Riley Keough (33).

“Hoje seria o aniversário de 55 anos da Lisa”, diz o texto divulgado por Priscilla. “O meu desejo atual é manter as minhas três netas protegidas e a nossa família unida. Desde o primeiro momento que segurei a Lisa nos meus braços, a protegi, a amei e a guiei - assim como fiz com o meu filho. Nossos corações estão partidos e estou aprendendo a viver sem a minha única filha”.

No caso, o filho citado por Priscilla é o músico Navarone Anthony Garibaldi - fruto do relacionamento da empresária com o diretor e roteirista brasileiro Marco Garibaldi.

De acordo com o TMZ, são duas apólices, uma de US$ 10 milhões e outra de US$ 25 milhões. Riley Keough, além das gêmeas Finley e Harper Lockwood, de 14 anos, deverão receber valores iguais.

A confusão aconteceu porque seis anos depois, em 2016, Lisa tirou a mãe e colocou no lugar colocou a filha mais velha, Riley, para administrar o fundo. Na última sexta-feira, 27, ainda de acordo com o TMZ, Priscila entrou com um documento questionando a validade da emenda feita pela filha e desejando ser curadora de um fundo que agora equivale a uma fortuna.

O processo movido pelos advogados de Priscila questiona a autenticidade dessa atualização. Ela alega que nunca foi notificada sobre isso, contesta a data do documento e diz que ele traz seu nome escrito errado. Para a mãe de Lisa Marie Presley, até assinatura da filha “parece inconsistente com sua assinatura habitual”.