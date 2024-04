Fernanda Montenegro revela torcida de astro em indicação ao Oscar: 'Perdemos'

Indicada ao Oscar de 1999 na categoria de 'Melhor Atriz', Fernanda Montenegro detalhou os bastidores da premiação realizada há 25 anos

A atriz Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar de 1999 na categoria de "Melhor Atriz" no longa-metragem "Central do Brasil", abriu o coração e contou um pouco como foi a experiência em torno da premiação. Apesar de não ter recebido a estatueta dourada, a veterana revelou que sua indicação foi um grande marco em sua carreira profissional.

"Foi e ainda é uma experiência bonita e importante. A concorrência, no que diz respeito a mim, como atriz latino-americana, era jupiteriana", comentou a artista em entrevista ao site Splash, do UOL. Na 71ª edição do Oscar, ocorrido há 25 anos atrás, Fernanda concorria com as atrizes Cate Blanchett, Meryl Streep, Emily Watson e Gwyneth Paltrow - vencedora do troféu.

Ao longo do bate-papo, Fernanda Montenegro contou que recebeu a torcida do ator Ian McKellen, que também concorria ao prêmio de "Melhor Ator" na época. Posteriormente, o artista britânico realizou papéis como Magneto em "X-Men" e Gandalf em "O Senhor dos Anéis".

"O grande e celebrado ator inglês Ian McKellen, concorrendo ao Oscar nessa mesma premiação, chegou até mim e, sério, falou - 'espero, sinceramente, que você ganhe o Oscar'. Respondi - 'eu espero, também, que você ganhe'. Nós dois perdemos. Se esse referencial artístico, inglês, não levou, imagine!", declarou a mãe de Fernanda Torres, por fim.

Atriz revela destino de Oscar que venceu de Fernanda Montenegro

Um vídeo de Gwyneth Paltrow viralizou nas redes sociais e gerou revolta em alguns brasileiros. Em um vídeo em que a atriz mostra sua luxuosa casa nos Hamptons, Estados Unidos, a estatueta do Oscar de Melhor Atriz que venceu em 1999 aparecia de forma inusitada.

Durante o tour de sua casa que fez para uma revista americana, a artista que venceu o maior prêmio do cinema por sua atuação no filme "Shakespeare Apaixonado" chocou ao revelar que usa a estatueta como peso de porta em seu jardim. “Ah meu peso de porta, funciona perfeitamente”, dizia a famosa no vídeo em que respondia diversas perguntas enquanto mostrava o imóvel.

No Oscar de 1999, a atriz ganhou a estatueta e desbancou a atriz brasileira Fernanda Montenegro, indicada pelo filme "Central do Brasil". O destino da estatueta de Gwyneth não agradou os brasileiros que opinaram sobre a atitude nas redes sociais. Confira!