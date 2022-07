Mais de 500 papéis: Relembre os personagens marcantes de Fernanda Montenegro

Saiba mais sobre a carreira brilhante da atriz brasileira e os seus personagens icônicos; veja

Nascida no dia 16 de outubro de 1929, no Rio de Janeiro, Arlette Pinheiro Esteves da Silva, mais conhecida pelo seu nome artístico Fernanda Montenegro, se consagrou na arte nacional a partir de seus ilustres trabalhos na TV, cinema e teatro brasileiro.

Com mais de 500 papéis, a artista foi eternizada na Academia Brasileira de Letras, pois passou a ocupar a Cadeira 17 da Academia, sucedendo o acadêmico e diplomata Affonso Arinos de Mello Franco.

Isadora, de 'Central do Brasil'

No aclamado filme "Central do Brasil", Fernanda Montenegro deu vida a Isadora, uma professora aposentada que trabalha como escritora de cartas para pessoas analfabetas na Estação Central do Brasil. A partir disso, ela passa a ajudar um garoto a reencontrar o pai. A trama rendeu indicação ao Oscar de 1999.

Nossa Senhora, de 'O Auto da Compadecida'

Em “O Auto da Compadecida”, a atriz interpretou Nossa Senhora. A produção é considerada uma obra prima do cinema nacional e amplamente aclamado pela crítica.

