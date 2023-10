Gwyneth Paltrow revela destino de Oscar que venceu de Fernanda Montenegro e causa revolta na web

A atriz Gwyneth Paltrow mostrou como guarda o Oscar que venceu em 1999 e gerou discórdia nas redes sociais

Nesta terça-feira, 10, um vídeo de Gwyneth Paltrow viralizou nas redes sociais e gerou revolta em alguns brasileiros. Em um vídeo em que a atriz mostra sua luxuosa casa nos Hamptons, Estados Unidos, a estatueta do Oscar de Melhor Atriz que venceu em 1999 aparecia de forma inusitada.

Durante o tour de sua casa que fez para uma revista americana, a artista que venceu o maior prêmio do cinema por sua atuação no filme “Shakespeare Apaixonado” chocou ao revelar que usa a estatueta como peso de porta em seu jardim. “Ah meu peso de porta, funciona perfeitamente”, dizia a famosa no vídeo em que respondia diversas perguntas enquanto mostrava o imóvel.

No Oscar de 1999, a atriz ganhou a estatueta e desbancou a atriz brasileira Fernanda Montenegro que estava indicada pelo filme “Central do Brasil”. O destino da estatueta de Gwyneth não agradou os brasileiros que opinaram sobre a atitude nas redes sociais.

“Até ela sabe que não merecia esse Oscar, por isso não dá valor”, comentou um internauta. Outro seguidor escreveu: “Todo mundo sabe que, se o Oscar realmente premiasse quem tem a melhor atuação e não por interesse financeiro, a Fernanda Montenegro seria vencedora”. Outro brasileiro opinou: “Ela roubou da Fernanda”. E uma outra escreveu: “A nossa Fernanda Montenegro merecia esse Oscar”.

Uma fala da atriz Glenn Close, foi resgatada e lembrada pelos brasileiros que defendem a vitória de Fernanda. Em novembro de 2020, ao participar de um programa na televisão americana, Close revelou: “Eu me lembro do ano em que Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz incrível de ‘Central do Brasil’. Pensei: ‘O quê? Isso não faz sentido’”.

Porém, a própria Fernanda já comentou sobre não ter levado a estatueta para casa. E para a surpresa de todos, ela discordou de Glenn Close. “É uma avaliação dela. Eu teria dado o prêmio para a [Cate] Blanchett. Ela tinha feito duas Rainhas Elizabeth extraordinárias naquele ano”, disse a atriz brasileira no programa “Conversa com Bial”. Além de Gwyneth e Fernanda, também concorriam Cate Blanchett, Meryl Streep e Emily Watson.

Após toda a polêmica nas redes sociais, os porta-vozes de Gwyneth se pronunciaram sobre o ocorrido para a revista americana Variety. “É claro que é uma piada”, disseram os representantes da atriz, que afirmaram que a estatueta fica localizada no apartamento da estrela em Nova York.

Contrato!

Outra curiosidade de Hollywood, é um termo no contrato do ator Dwayne ‘The Rock’ Johson. De acordo com o jornal americano The Wall Street, o astro tem uma cláusula curiosa nos contratos de seus filmes.

A cláusula exige que o ator não pode receber mais golpes nas cenas de ação do que os golpes que ele dá nos outros personagens. Assim, ele tem um controle sobre o quão forte pode ser ‘agredido’ em uma cena.