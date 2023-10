Por que ele pede isso? Dwayne Johnson, o The Rock, coloca cláusula inacreditável em seu contrato

Ícone do cinema de ação, Dwayne Johnson, o The Rock, faz pedido inusitado em cláusula de seu contrato para um novo filme

O ator Dwayne Johnson, o The Rock, é um ícone dos filmes de ação de Hollywood e tem uma cláusula inacreditável em seus contratos. De acordo com o jornal The Wall Street, ele faz uma exigência em seus contratos e faz questão que isso seja cumprido para manter o seu contrato nos novos filmes.

Segundo a publicação, ele exige um limite na quantidade de golpes que pode receber no filme todo. A cláusula exige que o ator não pode receber mais golpes nas cenas de ação do que os golpes que ele dá nos outros personagens. Assim, ele tem um controle sobre o quão forte pode ser ‘agredido’ em uma cena.

O jornal contou que isso começou com Vin Diesel, que definiu um sistema de pontos para cada soco que recebia em cena. Ele teria pedido para um produtor contar os socos que ele recebia em cena para ver se estava de acordo com o seu contrato. Assim, outros atores também seguiram o exemplo dele, incluindo Dwayne Johnson.

“O Sr. Johnson recruta produtores, editores e coordenadores de luta para ajudar a garantir que ele sempre dê o melhor de si”, disse o jornal.

Dwayne Johnson já teve depressão

Dwayne Johnson (51), que também é conhecido como The Rock, decidiu destacar a importância de cuidar – e falar – da saúde mental compartilhando sua própria batalha contra a depressão.

O astro de Hollywood disse que passou a lidar com o transtorno na adolescência; mas, naquela fase da vida, não sabia que seu comportamento trazia sintomas do quadro depressivo. "Saí da escola; mas o interessante é que eu não sabia o que era saúde mental na época. Eu não sabia o que era depressão", lembrou. "Eu simplesmente sabia que não queria estar ali."

A depressão atingiu uma fase mais difícil em 1995, quando o ator foi cortado da equipe de futebol americano de Calgary, no Canadá. Dois anos depois, o ator se casou com sua primeira esposa, Dany Garcia (54), e voltou a se sentir deprimido no divórcio em 2008. Mas, quando a separação ocorreu, ele já sabia o que estava enfrentando.

"Eu sabia o que era naquela época e, felizmente, tinha alguns amigos em quem poderia me apoiar e dizer: 'Ei, estou me sentindo um pouco vacilante agora. Tenho uma pequena luta acontecendo'', afirmou o artista, antes de destacar a importância de pedir ajuda e de ter consciência dos sintomas da depressão. "Eu trabalhei duro ao longo dos anos para obter as ferramentas emocionais para lidar com qualquer dor mental que possa vir a me testar", falou o ator.