Dwayne Johnson, o The Rock, abre o jogo sobre luta contra depressão

"Como homens, não falávamos sobre isso", lamentou The Rock em nova entrevista

Dwayne Johnson (51), que também é conhecido como The Rock, decidiu destacar a importância de cuidar – e falar – da saúde mental compartilhando sua própria batalha contra a depressão.

O astro de Hollywood, abordou o assunto num episódio do podcast 'The Pivot' lançado nesta semana. Ele disse que passou a lidar com o transtorno na adolescência; mas, naquela fase da vida, não sabia que seu comportamento trazia sintomas do quadro depressivo. "Saí da escola; mas o interessante é que eu não sabia o que era saúde mental na época. Eu não sabia o que era depressão", lembrou. "Eu simplesmente sabia que não queria estar ali."

A depressão atingiu uma fase mais difícil em 1995, quando o ator foi cortado da equipe de futebol americano de Calgary, no Canadá. Dois anos depois, o ator se casou com sua primeira esposa, Dany Garcia (54), e voltou a se sentir deprimido no divórcio em 2008. Mas, quando a separação ocorreu, ele já sabia o que estava enfrentando.

"Eu sabia o que era naquela época e, felizmente, tinha alguns amigos em quem poderia me apoiar e dizer: 'Ei, estou me sentindo um pouco vacilante agora. Tenho uma pequena luta acontecendo'', afirmou o artista, antes de destacar a importância de pedir ajuda e de ter consciência dos sintomas da depressão. "Eu trabalhei duro ao longo dos anos para obter as ferramentas emocionais para lidar com qualquer dor mental que possa vir a me testar", falou o ator

Johnson ainda apontou que a masculinidade tóxica torna problemas de saúde mental em tabus, o que prejudica quem está precisando de ajuda. "Como homens, não falávamos sobre isso", falou sobre seu círculo íntimo. "Nós apenas mantínhamos nossas cabeças baixas e trabalhávamos nisso. Não era saudável, mas era o que sabíamos fazer."

Ele ainda deixou um conselho na entrevista: “Se você está vendo sua própria versão de bem-estar mental se transformar num inferno mental, a coisa mais importante que você pode fazer é conversar com alguém. Ter coragem de falar com alguém é o seu superpoder".