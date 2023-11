Famosos disputam pelos direitos cinematográficos da autobiografia de Britney Spears

Com o lançamento da autobiografia de Britney Spears, diversos famosos iniciam disputa para conseguir adaptar a história para o cinema; saiba quem são eles!

Parece que a história de Britney Spears está altamente disputada em Hollywood! Após o lançamento de sua biografia, The Woman In Me, em outubro deste ano, a cantora estaria recebendo diversas propostas para ter a sua história adaptada para o cinema. E a lista inclui diversos nomes famosos!

De acordo com o site The Ankler, o livro de memórias atiçou a vontade de diversos estúdios e produtores grandes de Hollywood de transformar a história em uma produção cinematográfica. O veículo afirma que a atenção veio do sucesso da obra, que vendeu mais de 1 milhão de cópias apenas nos Estados Unidos na semana de seu lançamento.

O veículo ainda afirma que a lista de famosos que demonstram interesse nos direitos cinematográficos são Brad Pitt, Reese Whiterspoon, Margot Robbie e Shonda Rhimes (criadora da série Grey's Anatomy). Cada um dessas estrelas possui suas respectivas produtoras e estão dispostas a desembolsar altos valores pela adaptação, com números que chegam acima de oito dígitos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria River Red (@britneyspears)

Biografia de Britney Spears pode ganhar continuação

Após o grande sucesso de The Woman In Me, a autobiografia de Britney Spears pode ganhar muito mais do que uma adaptação para o cinema. Segundo o site Deadline, o livro de memórias pode ganhar um segundo volume já em 2024.

O livro lançado no fim de outubro, a obra trouxe revelações chocantes sobre a sua vida de Britney, como um aborto ao descobrir que estava grávida de Justin Timberlake, com quem se relacionou no início dos anos 2000. Segundo o que a cantora escreveu, a decisão aconteceu porque o cantor não queria ser pai na época.

Britney relembrou sua passagem pelo Brasil em 2001 e também contou que teve um affair com um brasileiro, e deixou os fãs do país em polvorosa. Eles iniciaram uma investigação e chegaram ao nome do DJ Thiago Mansur, que confirmou a história.