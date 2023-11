Biografia de Britney Spears pode ganhar continuação, diz site

A biografia de Britney, 'The Women in Me' é um sucesso de vendas desde o lançamento, no último dia 24 de outubro

Sucesso! "The Woman in Me", autobiografia de Britney Spears, pode virar filme e que estúdios já disputam a compra de direitos, o site "Deadline" informou que o livro pode ter um volume 2 já em 2024.

O livro lançado no último dia 24, trouxe revelações chocantes sobre a sua vida de Britney, como um aborto ao descobrir que estava grávida de Justin Timberlake, com quem se relacionou no início dos anos 2000. Segundo o que a cantora escreveu, a decisão aconteceu porque o cantor não queria ser pai na época.

Britney relembrou sua passagem pelo Brasil em 2001 e também contou que teve um affair com um brasileiro, e deixou os fãs do país em polvorosa. Eles iniciaram uma investigação e chegaram ao nome do DJ Thiago Mansur, que confirmou a história.

O livro foi um sucesso na pré-venda após a revelação, atingindo o primeiro lugar nos Estados Unidos, e está entre os mais vendidos em diversos sites. Já no audiovisual, site norte-americano diz que muitas produtoras já fizeram ofertas para obter os direitos de adaptação do livro para as telas. O formato ainda não teria sido definido, mas a "Mulher em Mim" pode virar série, filme ou documentário.

Depois de toda a repercussão do livro, a cantora pop desabafou no Instagram sobre o objetivo de escrever sua biografia. A cantora confessa que depois de colocar para fora tudo o que estava engasgado, ela quer virar a página e escrever um novo capítulo de sua vida, em uma página totalmente nova e em branco.

“O objetivo do meu livro não era ofender ninguém de forma alguma!!!”, começou dizendo. “Era sobre mim naquele então… isso ficou no passado!!! Não gosto das manchetes que estou lendo… foi exatamente por isso que larguei o negócio há 4 anos!!! A maior parte do livro é de 20 anos atrás… Segui em frente e é uma bela lousa em branco a partir daqui!!!”, afirma.

“Estou aqui para me estabelecer assim para o resto da minha vida!!! De qualquer forma, essa é a última coisa, e merd*s acontecem!! Na verdade, este é um livro que eu não sabia que precisava ser escrito… embora alguns possam ficar ofendidos, ele me deu um encerramento de todas as coisas para um futuro melhor!!!”, justifica.

“Espero poder esclarecer às pessoas que se sentem particularmente sozinhas na maioria dos casos ou magoadas ou incompreendidas!!! Novamente, meu motivo para escrever este livro não foi insistir em minhas experiências passadas, que é o que a imprensa está fazendo e é estúpido e bobo!!! Eu mudei desde então!”.