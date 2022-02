Fábio Assunção fará filme sobre a vida de Gal Costa

Ator Fábio Assunção integra elenco de filme que contará a trajetória da cantora Gal Costa

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 14h04

O ator Fábio Assunção (50) será uma das novidades da cinebiografia da cantora Gal Costa (76) que está atualmente em fase de produção e gravação.

Dirigida por Dandara Ferreira, a obra contará com a participação especial do galã da TV Globo que está fora do ar desde 2021, quando participou da série Onde Está Meu Coração.

De acordo com informações do jornal O Globo, o elenco, que conta ainda com a atriz Sophie Charlotte (32), recentemente fez uma imersão em Cotia, em São Paulo, para ensaiar.

Meu Nome é Gal

Batizado de Meu Nome é Gal, o projeto que abordará a vida e a bem-sucedida carreira musical da popular cantora de MPB ainda não tem data confirmada para o lançamento.