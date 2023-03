Esposa de Bruce Willis responde a notícia de que Demi Moore foi morar com eles após diagnóstico de Bruce Willis

"Isso é tão idiota”, reclamou Emma Heming, que está casada com Bruce Willis desde 2009

Emma Heming (44), esposa de BruceWillis (67), ficou incomodada com as notícas recentes de que estaria abrigando na sua casa a atriz Demi Moore (60), ex-esposa do astro de 'Duro de Matar'.

O relato foi publicado pelo site Radar Online nesta quarta-feira, 08, e logo repercutiu pela imprensa. Uma fonte do veículo havia dito que a estrela estava vivendo com Emma e Bruce para ajudá-los em meio à batalha do ator contra a demência frontotemporal (DFT), que ele descobriu recentemente.

A doença degenerativa do ator afeta o comportamento e as capacidades linguísticas do paciente, e pode ser decorrente de tumores ou eventos vasculares cerebrais.

"Demi se mudou e ela não vai embora até o final", disse o insider. "No começo, ninguém fora da família conseguia entender o que Demi estava fazendo morando com o ex e a nova esposa dele, mas agora faz sentido. Demi tem sido uma rocha para a família e está determinada a garantir que todos os dias de Bruce na Terra sejam preenchidos com amor."

Emma se deparou com a manchete num site de notícias, e a compartilhou em seu Instagram Stories ontem mesmo. "Parem logo com isso", escreveu a esposa do astro no post. "Isso é tão idiota. Por favor, parem."

A modelo está casada com Willis, desde 2009. Eles dividem as filhas Evelyn, de oito anos, e Mabel, de 10. O ator foi casado com Demi Moore, entre 1987 e 2000. Eles são pais de Rumer (34 anos), Scout LaRue (31) e Tallulah (29).

No início dessa semana, ela fez um apelo público para que os paparazzi parem de perseguir seu parceiro.

“Falo aqui com os fotógrafos e as pessoas de vídeo que estão tentando divulgar imagens exclusivas do meu marido”, a modelo disse num vídeo no Instagram. “Apenas mantenham-se no seu espaço. Eu sei que este é o seu trabalho, mas... Por favor, não gritem com meu marido, nem perguntem como ele está ou sei lá o quê... Não façam isso, ok?”.