Após diagnóstico do ator, Demi Moore está morando com Bruce Willis e a atual esposa

Demi Moore e o astro de "Duro de Matar" foram casados por 13 anos, mas se separaram em 2000

A atriz Demi Moore (60) teria se mudado para a casa do ator Bruce Willis (67) e da sua atual esposa, Emma Heming, após o astro de Hollywood receber o diagnostico demência,

A artista teria resolvido morar na residência do casal na Califórnia, nos Estados Unidos, para ajudar Emma a cuidar do ator. “Demi foi morar com eles e vai ficar lá até o fim”, disse uma fonte ao site americano RadarOnline.com.

“No começo [antes do diagnóstico ter sido revelado], ninguém conseguia entender porque ela [Demi Moore] havia se mudado para a casa do ex com a nova esposa dele, mas agora tudo faz sentido”, acrescentou.

O mesmo contato afirmou ainda ao site que a atriz tem sido um porto seguro para a família e que está determinada a garantir que todos os dias de Bruce, até o fim da vida, sejam “preenchidos com amor”.

Bruce Willis e Demi Moore se casaram em novembro de 1987 e tiveram três filhas. O casal ficou junto por 13 anos até anunciar a separação em 2000.

Em fevereiro deste ano, a família do ator revelou que ele foi diagnosticado com uma doença chamada demência frontotemporal, abreviada com FTD e que não tem tratamento, segundo o comunicado enviado à imprensa.

De acordo com um familiar próximo, o astro de cinema parece não reconhecer a mãe e apresenta um comportamento agressivo.

“O seu comportamento é bem lento, sempre há um pouco de agressividade e não é mais possível ter uma conversa normal com ele. Todavia, esses comportamentos são normais para sua condição clínica atual”, disse o primo do ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Moore (@demimoore)

Filha de Bruce Willis desabafa após diagnóstico do ator

Scout LaRue Willis (31), filha de Bruce Willis e Demi Moore, fez um desabafo após sua família revelar que o pai dela foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT). Na selfie em que aparece usando um casaco com capuz, ela admitiu que não tem sido fácil lidar com a doença do pai, mas agradeceu o apoio.

"Sentindo-me emocionalmente cansada e meio sobrecarregada, mas também muito maravilhada com o amor que tantas pessoas têm pelo meu papai", escreveu Scout.