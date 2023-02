Filha de Bruce Willis desabafa após diagnóstico do ator: 'Emocionalmente cansada e sobrecarregada'

Scout LaRue, fruto do casamento de Bruce Willis com Demi Moore, também se disse feliz por ver o apoio que seu pai tem recebido

Scout LaRue Willis (31), filha de Bruce Willis (67) e Demi Moore (60), fez um desabafo após sua família revelar que o pai dela foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT).

A cantora usou o Instagram para se manifestar nesta sexta-feira, 17. Na selfie em que aparece usando um casaco com capuz, ela admitiu que não tem sido fácil lidar com a doença do pai, astro da franquia 'Duro de Matar’, mas se mostrou grata pelo apoio dos fãs neste momento.

"Sentindo-me emocionalmente cansada e meio sobrecarregada, mas também muito maravilhada com o amor que tantas pessoas têm pelo meu papai", escreveu Scout.

A demência frontotemporal (DFT) é uma doença neurodegenerativa que afeta o comportamento e as capacidades linguísticas do paciente. Normalmente, ela afeta pessoas com idade entre 45 e 65 anos, e pode ser decorrente de tumores ou eventos vasculares cerebrais.

Bruce já havia decidido se aposentar em março de 2022, após descobrir que tinha afasia, um distúrbio que prejudica suas habilidades de comunicação. Porém, foi só agora que o ator descobriu que esse problema era, na verdade, um efeito da DFT.

Estado de saúde de Bruce Willis piora

O estado de saúde do ator piorou nos últimos meses. A informação foi revelada pela esposa do astro internacional em um comunicado publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 16.

Segundo ela, o marido está num estágio avançado de sua doença: "Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022 [no hemisfério norte, outono aqui no Beasil], a condição de Bruce progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal", contou.

"Como família, queríamos aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos pela demonstração de amor e compaixão por Bruce nos últimos dez meses. Sua generosidade tem sido impressionante, e somos tremendamente gratas por isso. Por sua gentileza, e porque sabemos que vocês amam Bruce tanto quanto nós, gostaríamos de atualizá-los", iniciou a mensagem, que é assinada por Scout e suas irmãs – Rumer, Tallulah, Mabel e Evelyn –, por Demi Moore, ex-mulher de Bruce, e pela atual esposa do ator, Emma Heming.