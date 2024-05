Filha de Tom Cruise e Katie Holmes apaga o passado com o pai e muda seu nome

Após passar mais de uma década sem ter contato com o pai, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, Suri Cruise decide mudar nome artístico

A filha do ator Tom Cruise com a atriz Katie Holmes, Suri Cruise sempre esteve distante e não manteve qualquer contato com o pai por mais de uma década. Agora, com 18 anos, a herdeira decidiu tomar uma medida drástica e escolheu mudar seu nome artístico, apagando, assim, parte de seu passado vinculado ao ator famoso.

Suri, seguindo os passos de seus pais e ingressando na carreira artística, participou do elenco da montagem do musical "Head Over Heels", em Nova York. No entanto, os espectadores que foram prestigiar a filha dos renomados atores foram surpreendidos, pois ela decidiu não usar mais o sobrenome de Tom Cruise.

Pelo contrário, Suri escolheu abandonar até mesmo o nome famoso de sua mãe e adotou um sobrenome menos conhecido de Katie Holmes. Agora, ela assina como Suri Noelle e embora a decisão tenha sido compartilhada de maneira discreta na lista do elenco da peça, representa uma grande mudança em relação ao seu pai.

É válido mencionar que Suri tinha apenas seus anos quando viu Tom Cruise, um dos maiores astros de Hollywood, pela última vez. Após 12 anos sem contato com o pai, o motivo intriga muitos internautas. O relacionamento - ou a ausência dele - com sua filha mais nova é alvo de muita especulação por parte dos fãs e estaria relacionado a religião.

Desde a separação do casal, em 2012, não há fotos ou registros de Cruise com Suri. Um dos motivos para esse afastamento seria a religião do ator, que supostamente proíbe seus membros de se associarem com não praticantes. Segundo o Hollywood Life, uma fonte afirmou que os líderes da Cientologia indicaram que Tom deveria se afastar da filha.

Vale mencionar também que um ano depois da separação, durante depoimento de seu processo contra o tabloide Bauer Media, Katie admitiu que se divorciou do ator por conta de seus laços com a religião. "Essa foi uma das razões, sim". O astro, por sua vez, afirmou que Holmes pediu o divórcio para "proteger Suri contra a Cientologia".

Tom Cruise surge em foto rara com seus filhos mais velhos:

Apesar do distanciamento de Suri, Tom Cruise mantém contato com outros herdeiros. O ator é discreto com sua vida pessoal e raramente aparece ao lado dos seus filhos. Porém, ele apareceu em uma foto inédita com seus filhos mais velhos, Bella e Connor, frutos da relação com Nicole Kidman, depois de muitos anos sem posar com os herdeiros.

De acordo com o site da revista People, a foto foi postada pelo jogador da NFL Derrick Brooks em 27 de dezembro de 2023. A imagem traz o atleta ao lado de Tom Cruise e de outras pessoas, incluindo os filhos do ator. Na imagem, Tom apareceu no canto esquerdo, Connor surgiu do lado direito e Bella estava atrás do ombro de uma mulher; confira o registro.