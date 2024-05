Mamma Mia 3 vem aí? Meryl Streep fala da possibilidade de novo filme

Meryl Streep revelou que a produtora por trás dos dois filmes de Mamma Mia, Judy Craymer, quer produzir um terceiro filme

Nesta terça-feira,14, Meryl Streep revelou ao site Deadline que a produtora por trás dos dois filmes de Mamma Mia, Judy Craymer,quer produzir um terceiro filme. Além disso, a atriz mencionou que a empresa está explorando opções para trazê-la de volta à pele de Donna Sheridan.

“Não sei como eles vão fazer isso. Eles têm uma ideia. Ainda não ouvi, mas está na [minha agenda] e vou ouvir sobre isso em breve”, disse ela. “Claro que quero fazer isso. Acho que as pessoas adoram”, completou.

A atriz falou sobre o assunto durante a 77ª edição do Festival de Cannes, na França. Streep estava acompanhanda de seu agente de longa data, Kevin Huvane, que expressou seu otimismo: "Estamos confiantes".

Festival de Cannes homenageia Meryl Streep com prêmio honorário

A atriz, que já conquistou três Oscars e diversos outros prêmios, foi homenageada com uma Palma de Ouro honorária, em celebração a sua contribuição para o cinema. A artista recebeu o prêmio das mãos de Camille Cottin, Juliette Binoche e Greta Gerwig, membros do júri da edição.

Além disso, foi exibidio um clipe sobre sua carreira com cenas de produções como O Franco Atirador (1978), Kramer vs. Kramer (1979) e A Escolha de Sofia (1982), O Diabo Veste Prada (2006) e Mamma Mia! (2008).

“Assistir a essa compilação foi como estar a bordo de um trem-bala, olhando pela janela e vendo a minha juventude se tornar a minha meia-idade, que por sua vez se tornou o momento que eu vivo agora”, reagiu ela.

O regresso de Meryl Streep ao Festival de Cannes ocorre 35 anos após sua vitória na categoria de Melhor Atriz no evento. Naquela ocasião, ela recebeu o prêmio por sua atuação no filme Um Grito no Escuro (1988).