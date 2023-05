Especialista faz leitura labial de conversa de Jennifer Lopez e Ben Affleck no tapete vermelho

Jennifer Lopez e Ben Affleck levantam rumores de conversa tensa no tapete vermelho e leitura labial revela o que eles conversavam

A atriz Jennifer Lopez (53) e o ator Ben Affleck (50) participaram do lançamento do filme The Mother, nos Estados Unidos, nesta semana e um momento deles no tapete vermelho deu o que falar. Isso porque eles foram vistos em uma conversa com tom tenso antes de posarem para as fotos. O momento repercutiu na imprensa internacional e um especialista fez a leitura labial para saber o que eles estavam falando.

De acordo com uma publicação do site Daily Mail, Lopez apareceu gesticulando e com a testa franzida enquanto falava com o marido. Porém, o especialista em leitura labial rebateu os rumores de uma conversa tensa. O profissional contou que o casal falava sobre como e onde deveriam parar para posar para os fotógrafos no evento.

A leitura labial revelou que Jennifer Lopez perguntou para Ben Affleck se o seu decote estava mostrando demais e ele respondeu que estava tudo bem. Então, eles perguntaram para os fotógrafos onde deveriam ficar para as fotos. Logo depois, Ben chamou Jen para ficar mais perto dele e falou: “Não se preocupe, querida”. E ela respondeu: “Chegue perto de mim”. Por fim, ele disse que terminaram as fotos e perguntou se ela estava bem. Ela disse que sim e os dois se afastaram do local das fotos.

Leitura labial do príncipe Harry na coroação do Rei Charles III

A presença do príncipe Harryna coroação do pai, o Rei Charles III, e da madrasta, a rainha consorte Camilla, agitou a internet neste sábado, 6. Ele não teve um papel oficial na celebração e foi apenas mais um dos convidados para o evento histórico. Porém, os olhos do mundo também estavam voltados para ele. Tanto que uma especialista em leitura labial tentou identificar o que ele disse durante a celebração.

De acordo com o site Daily Mail, a especialista em leitura labial Jacqui Press revelou o que conseguiu identificar nas declarações do príncipe Harry. Segundo ela, ele teve conversas casuais e sem um assunto específico da coroação.

Harry foi visto conversando com Jack Brooksbank e até contou uma piada. “Isso é engraçado, interessante”, disse ele. Em outro momento, Brooksbank fez uma pergunta não identificada e Harry respondeu: “Cerca de quinze para as quatro? Acho que amanhã...”. Antes disso, o príncipe cumprimentou as pessoas ao seu redor com: “Bom dia, bom dia, como vão vocês?”.