Emma Watson revela porque parou de atuar: “Me sentia presa”

Emma Watson (33), a nossa eterna Hermione Granger em 'Harry Potter', se tornou assunto mundial com a sua última revelação ao Financial Times. Em entrevista, a atriz revelou os motivos que a fizeram dar uma pausa de aproximadamente 5 anos em sua carreira. O seu último trabalho foi o filme ‘Adoráveis Mulheres’, clássico adaptado pela diretora Greta Gerwig.

A estrela comentou: “Eu não estava muito feliz, se eu for sincera, acho que me senti um pouco presa". Para ela, era um grande incômodo precisar promover projetos dos quais ela não tinha tanto conhecimento ou controle, e explica: “A coisa que eu achei realmente difícil foi ter que sair e vender algo que eu realmente não tinha muito controle. Ficar na frente de um filme e ter todo jornalista ser capaz de dizer: 'Como isso se alinha com sua visão?' Foi muito difícil ter que ser o rosto e a porta-voz de produções em que eu não pude estar envolvida no processo".

Emma se sentia pressionada e conta que era responsabilizada pelos projetos, de um modo que começou a se sentir realmente frustrada, pois não tinha voz e nem opinião. “Comecei a perceber que só queria ficar na frente de coisas em que, se alguém me criticasse, eu pudesse dizer, de uma forma que não me fizesse odiar a mim mesma, 'Sim, eu estraguei tudo, foi minha decisão, deveria ter feito melhor'”,completa.

Durante o seu tempo longe das câmeras, Emma teve a oportunidade de escrever e dirigir um curta para a Prada, e revela que percebeu que atuar por trás das câmeras, também poderia ser uma opção. "As pessoas sempre me disseram que eu deveria dirigir e produzir, mesmo quando eu estava em [Harry] Potter", disse ela. "Estava preocupada que fosse algo apenas técnico, não criativo e que não pudesse trazer o que acho que é provavelmente minha habilidade. (...) Ser diretora parecia inatingível. Eu não acho que tinha confiança nisso. Eu sei que parece estranho. Quer dizer, eu cresci em um set de filmagem."

