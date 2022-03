Em comunicado, Academia de Hollywood 'condena ações de Will Smith' no Oscar

Academia que organiza o Oscar revela que vai revisar o tapa de Will Smith em Chris Rock e analisar ações a serem tomadas

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 17h27

Nesta segunda-feira, 28, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou um comunicado após Will Smith (53) dar um tapa na cara de Chris Rock (57) durante a premiação.

Smith teve essa reação depois do comediante, que apresentava o prêmio de melhor documentário, uma 'piada' sobre a cabeça raspada esposa do ator, Jada Pinkett Smith (50), portadora de uma doença auto-imune.

"A Academia condena as ações do Sr. Smith no show de ontem à noite. Iniciamos oficialmente uma revisão formal em torno do incidente e exploraremos outras ações e consequências de acordo com nossos Estatutos, Padrões de Conduta e a lei da Califórnia", disseram.

Na cerimônia, o astro levou o prêmio de Melhor Ator pelo filme King Richard: Criando Campeãs, e ao final do discurso pediu desculpas à Academia e aos presentes, porém sem citar o ocorrido com Chris.