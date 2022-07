Dora Figueiredo comemora o trabalho em seu primeiro filme: 'Sonho realizado'

Dora Figueiredo faz sua estreia no cinema com o filme 'Coisa Pública' e conta mais sobre sua nova personagem

19/07/2022

A influenciadora digital Dora Figueiredo (28) está radiante com o filme Coisa Pública, que marca a sua estreia como atriz no cinema. A première do longa-metragem aconteceu há poucos dias e a estrela só tem o que comemorar.

“Foi um sonho realizando, porque eu sempre quis ser atriz desde muito nova, e estrear meu primeiro filme foi lindo. Foram 15 dias de gravação direto e foi muito intenso”, disse ela, que ainda relembrou o convite para o projeto. “O convite surgiu através de um e-mail me convidando eeu fiquei muito feliz, logo comecei a pesquisar sobre o diretor e vi todos os filmes”, declarou ela, que foi dirigida por André Borelli.

No filme, ela interpreta Camila, uma sonhadora digital que vive em uma república estudantil. Assim, ela contou sobre o que mais chamou a sua atenção na personagem. "Foi ter uma parte de mim muito grande nessa personagem e ao mesmo tempo ser completamente diferente de mim. Então eu conseguia enxergar a Dora do começo da internet de querer conhecer esse mundo, e eu conseguia ver uma semelhança muito grande, mas ao mesmo tempo uma grande diferença também. O que me chamou muita atenção também foi o alívio cômico que a personagem trouxe, pois o filme é bem tenso e ela é o respiro do filme, eu sabia que aquilo seria um grande desafio. Minha personagem é muito real, e eu tento ser essa pessoa que é muito livre e que consegue ao mesmo tempo ter o seu exagero que é uma graça. E ela dá um corpo muito importante para o filme", declarou.

Por fim, ela falou sobre a experiência de fazer um filme. "Foi sensacional e incrível, atuar é algo que eu gosto, pois eu estudei e ainda estudo muito, estou fazendo curso técnico de atuação e sempre foi algo que é meu sonho, e este ano eu vou para Los Angeles para estudar atuação. Eu desejo que seja o primeiro de muitos trabalhos como atriz. Estou muito feliz!!", afirmou.

A estreia do filme deverá acontecer ainda neste ano.

Foto: CariBorelli