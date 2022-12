Disputa, premiação e doença: por onde anda Kate Winslet, a eterna Rose de Titanic?

Kate Winslet começou trabalhando em comerciais e disputou papel de Titanic com Madonna e Nicole Kidman

Kate Winslet (47) ficou eternizada na pele da protagonista do filme Titanic –que completa 25 anos nesta segunda-feira, 19. Ao lado de Leonardo DiCaprio (48), a artista deu vida a um dos romances mais memoráveis do cinema e encarou, à época, cenários de disputa, premiação e doença para se consagrar como a eterna Rose do longa de James Cameron. Atualmente, a atriz se prepara para a estreia de Avatar 2, em dezembro, onde interpreta Ronal.

Winslet começou na atuação quando ainda era criança. Ela veio de uma família de artistas e fez seu primeiro trabalho na televisão aos 13 anos, ao participar de um comercial para o cereal Sugar Puffs. Além do clássico do cinema, a artista já estrelou outros títulos como Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004), O Leitor (2008) e agora Avatar: O Caminho da Água (2022).

Não foi fácil para Winslet conseguir o papel de Rose DeWitt Bukater no filme de 1997. A personagem era disputada por grandes nomes como Madonna, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman e Cameron Diaz. Quando soube que tinha conseguido o papel, ela ficou tão feliz que enviou um buquê de rosas para o diretor

A artista se tornou a atriz mais jovem a receber sete indicações para o Oscar. Aos 33 anos ela ultrapassou a atriz Bette Davis, quando recebeu sua sexta nomeação. No ano de 2009 ela levou a estatueta de Melhor Atriz por seu papel em O Leitor (2008).

DOENÇA E TRAGÉDIA

A atriz precisou enfrentar alguns perrengues durante a gravação do clássico do cinema. Para gravar as cenas nas águas geladas do oceano, Winslet dispensou a roupa térmica para tornar sua atuação mais real e isso resultou em um quadro de pneumonia para a artista.

Em uma recente entrevista ao podcast Happy, Sad, Confused a atriz comentou a polêmica questão que ronda o final trágico do filme: Jack (Leonardo DiCaprio) teria sobrevivido se estivesse na porta com Rose? Para ela, provavelmente não. "Não acredito que teríamos sobrevivido se ambos tivéssemos 'entrado por aquela porta'. Não teria sido uma ideia sustentável", afirmou.