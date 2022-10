'Avatar 2': Kate Winslet aprendeu a ficar submersa com maior especialista do mundo

Kate Winslet e Zoe Saldaña tiveram de aprender apneia para gravar 'Avatar 2'

As atrizes de Avatar 2 comentaram as habilidades que tiveram de desenvolver para gravar o novo longa-metragem, cujo primeiro filme foi recorde de bilheteria. Entre elas, a de conseguir ficar sem respirar por um bom tempo em baixo d'água para interpretar os personagens com naturalidade nas sequências submarinas.

As atrizes Zoe Saldaña e Sigourney Weaver e o diretor do filme James Cameron falaram ao jornal The New York Times sobre o treinamento que receberam e até contaram quem bateu o recorde.

"Você quer que pareça que as pessoas estão debaixo d'água, então elas precisam estar debaixo d'água. Não é um salto gigantesco - se você estivesse fazendo um faroeste, estaria aprendendo a andar a cavalo... Nós conseguimos os melhores especialistas em apneia do mundo para falar com eles sobre isso", disse.

Na entrevista, Saldaña afirmou que o "primeiro passo é fingir até conseguir". "Você diz ao seu chefe, 'Sim, com certeza, estou tão animado', e então é um horror completo, tipo, 'O que eu vou fazer?' Na melhor das hipóteses, você vai sair com uma aptidão totalmente nova, mas eu estava com medo'", confessou.

Ela também desmentiu um estereotipo: "Eu venho de gerações de habitantes da ilha, e a única coisa que as pessoas não sabem sobre a vida na ilha é que, se você é de ilhas que foram colonizadas, uma grande porcentagem de pessoas não sabe nadar".

"Através do folclore, você é ensinado a amar o oceano como se fosse uma deusa, mas você o teme", disse Saldaña, que ainda afirmou ser competitiva e ter conseguido ficar quase cinco minutos submersa.

A vencedora do Oscar, Kate Winslet, porém, bateu o recorde com tempo de sete minutos. "Kate é um demônio para a preparação, então ela se agarrou ao mergulho livre como algo em que ela poderia construir seu personagem. O personagem de Kate é alguém que cresceu debaixo d'água como um Na'vi adaptado ao oceano - eles são tão fisicamente diferentes dos Na'vi da floresta, que quase os classificaríamos como uma subespécie", contou o diretor.

"Então ela tinha que ficar totalmente calma debaixo d'água, e acabou que ela era natural", concluiu. A continuação do filme de tanto sucesso estreia em 15 de dezembro. O diretor afirma que o filme 2 e 3 já estão encaminhados e especialistas já falam em indicação para o Oscar.