Descubra quais atrizes já foram cotadas para dar a vida a Barbie!

Antes de Margot Robbie, outros nomes de Hollywood foram escalados para dar vida a Barbie nos cinemas

Bem antes de Margot Robbie dar vida a “Barbie”, outros nomes bem famosos em Hollywod foram cotados para viver a boneca mais amada do mundo e outra atriz chegou até a ser escalada para o papel! Dias antes da estreia oficial do filme fica difícil não imaginar a australiana dando a vida para a boneca, mas vem conferir quais foram os outros nomes cotados:

Ainda em 2016, quando os direitos da obra pertenciam à Sony Pictures e e o primeiro roteiro ganhou forma pelas mãos de Hilary Winston. Nessa versão, a atriz e comediante Amy Schumer foi escalada para dar vida a boneca, mas a humorista deixou o projeto em 2017 alegando “conflitos de agenda”.

Em entrevista ao “Watch What Happens Live” nesse ano, a comediante abriu o jogo e admitiu que deixou o filme por “diferenças criativas” e que a obra, até então, não era “feminista e legal”:

“Mal posso esperar para assistir, parece incrível”, iniciou a estrela. “Acho que dissemos que eram conflitos de agenda, foi isso o que dissemos. Mas, sim, realmente foram apenas diferenças criativas. Mas, você sabe, há uma equipe por trás disso e parece ser muito feminista e legal, então eu irei ver”, acrescentou.

Depois de Schumer, outro grande talento foi anunciado para viver Barbie nos cinemas: Anne Hathaway. A atriz permaneceu sendo mencionada pela mídia como a grande protagonista do filme até o contrato com a Sony chegar ao fim após o filme sofrer diversos adiamentos e polêmicas.

Por fim, o projeto de “Barbie” acabou saindo das mãos da Sony Pictures e passou para a Warner Bros., quando Margot conquistou os direitos por meio da Mattel. Mas, conforme revelado pela atriz em entrevista à revista Time, ela não aceitou o papel de cara, visto que teria imposto uma condição para ter sua imagem vinculada ao longa, ainda garantiu a presença de Greta Gerwig e Noah Baumbach na produção do roteiro.

Hoje, o elenco conta com a participação de Ryan Gosling, Emma Mackey, Simu Liu, Dua Lipa, entre vários outros nomes de peso.

Quem é Margot Robbie?

Uma das mais bem sucedidas atrizes da atualidade, a australiana Margot Robbie está prestes a estrelar mais um blockbuster de sucesso. Ela é a personagem-título de Barbie, filme que chega aos cinemas nesta semana. Mas, engana-se quem pensa que ela teve uma vida perfeita como a personagem que interpreta no cinema. Aos 33 anos, ela enfrentou uma origem humilde e um grande drama para conseguir construir uma carreira de sucesso.

Margot Robbie foi criada ao lado dos três irmãos em uma fazenda. Quando ela estava com cinco anos, os pais se separaram e a relação com Doug Robbie, um pequeno agricultor, azedou. Ele abandonou os filhos e teve pouco contato com a atriz. Até hoje, a relação com o pai é um tema espinhoso na trajetória da atriz.