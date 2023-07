Margot Robbie, estrela de Barbie, é alvo de xenofobia nos Estados Unidos

Atriz Margot Robbie, que é australiana, é hostilizada nas redes sociais por estadunidenses incomodados com seu sotaque

Que absurdo! A atriz Margot Robbie, que protagoniza o tão esperado filme da Barbie, de Greta Gerwig, ao lado do ator Ryan Gosling, vem participando de diversos eventos para o lançamento do longa. Porém, nas redes sociais, alguns estadunidenses estão usando da xenofobia para atacar o sotaque da artista.

Nascida na cidade de Dalby, na Austrália, a atriz tem mostrado toda sua simpatia e elegância nas premières do filme, que chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 20 de julho. Mesmo sendo bastante admirada pela maioria das pessoas que comparece aos eventos de pré-estreias, as redes sociais estão atacando demais a artista.

Mesmo usando um sotaque estadunidense no longa, assim como Ryan Gosling, que é canadense, a australiana foi alvo de alguns haters por usar seu sotaque natural nas entrevistas e eventos de pré-lançamento de Barbie.

“Ela está aqui com um visto de trabalho? Ela mora e trabalha em Hollywood - e é daí que ela obtém sua generosa fonte renda. Abandone o sotaque”, disparou um usuário. “Eu não gosto disso na turnê de imprensa, ela está usando seu sotaque australiano como se quisesse deixar os outros soubessem que ela é uma boa atriz ou algo assim, porque seu inglês estadunidense soa bem”, detonou uma outra internauta. “Sabemos que Margot é australiana, mas é aquilo: 'você está em nosso país, você tem que falar como nós”, atacou uma terceira pessoa.

Quem é Margot Robbie?

Uma das mais bem sucedidas atrizes da atualidade, a australiana Margot Robbieestá prestes a estrelar mais um blockbuster de sucesso. Ela é a personagem-título de Barbie, filme que chega aos cinemas nesta semana. Mas, engana-se quem pensa que ela teve uma vida perfeita como a personagem que interpreta no cinema. Aos 33 anos, ela enfrentou uma origem humilde e um grande drama para conseguir construir uma carreira de sucesso.

Margot Robbie foi criada ao lado dos três irmãos em uma fazenda. Quando ela estava com cinco anos, os pais se separaram e a relação com Doug Robbie, um pequeno agricultor, azedou. Ele abandonou os filhos e teve pouco contato com a atriz. Até hoje, a relação com o pai é um tema espinhoso na trajetória da atriz.