Daniel Radcliffe, Emma Watson e J.K Rowling lamentam a morte de Robbie Coltrane

Nesta sexta-feira, 14, o ator Robbie Coltrane conhecido por seu papel como Hagrid na saga de filmes Harry Potter faleceu aos 72 anos.

A estrela da série de filmes, Daniel Radcliffe, lembrou do seu colega de trabalho em uma nota divulgada pela revista americana Variety.

“Robbie era uma das pessoas mais engraçadas quer eu já conheci e nos mantinha rindo constantemente como crianças no set”, comentou o protagonista da saga. “Eu tenho memórias especialmente afetivas dele nos mantendo animados em ‘O Prisioneiro de Askaban’ quando todos nós estamos nos escondendo de uma chuva torrencial por horas na cabana de Hagrid e ele estava contando histórias e piadas para manter nosso entusiasmo", comentou.

Por fim, Daniel disse: “Eu me sinto incrivelmente sortudo de ter conhecido e trabalhado com ele e é muito triste que ele tenha partido. Ele foi um ator incrível e um homem adorável”.

A intérprete da personagem Hermione, Emma Watson, também lamentou o falecimento de Coltrane com uma emocionante nota publicada em seu Instagram.

“Robbie era como o tio mais divertido que eu já tive mas principalmente ele era profundamente carinhoso, e compassivo comigo quando criança e quando adulta. Seu talento era tão imenso que fazia sentido ele interpretar um gigante – ele encheria QUALQUER espaço com seu brilhantismo. Robbie, se eu conseguir ser tão gentil como você num set de filmagem eu prometo que farei em seu nome e memória”, escreveu a atriz.

A atriz que também atuou como Bela em “A Bela e A Fera” finalizou seu texto dizendo: “Saiba o quanto eu te adoro e te admiro. Eu realmente sentirei falto de sua doçura, seus apelidos, seu calor, suas risadas e seus abraços. Você nos tornou uma família. Saiba que você era isso para nós. Não tinha Hagrid melhor. Você fez ser uma alegria ser Hermione”.

A controversa autora da série de livros Harry Potter, J.K Rowling também compartilhou uma nota de pesar à Robbie em suas redes sociais.

“Eu jamais vou conhecer alguém remotamente parecido com Robbie novamente. Ele era um talento incrível, completamente único, e eu fui mais que feliz de conhecê-lo, trabalhar com ele e rido tanto com ele. Eu mando meu amor e profundas condolências à sua família, sobretudo aos seus filhos”, escreveu.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z