Conheça a história de amor de Harrison Ford e sua esposa, Calista Flockhart

Juntos desde 2002, Harrison Ford e Calista Flockhart vivem uma união admirável. O primeiro encontro do casal foi na 59ª edição do Globo de Ouro

Para os fãs, a união entre Harrison Ford e Calista Flockhart podia aparentar como improvável, mas o amor dos dois está vivo há mais de duas décadas. Os atores começaram a namorar após se conhecerem na 59ª edição do Globo de Ouro, em 2002. Na época, o astro de Indiana Jones tinha 60 anos, sendo 22 anos mais velho que Flockhart. Oito anos depois, em 2010, o casal se casou e permanecem juntos até hoje.

Antes do relacionamento, Harrison havia se casado duas vezes e teve quatro filhos. Mais tarde, ele adotou o filho de Flockhart, Liam, adotado por ela em 2001.

"Estou apaixonado", declarou Ford à People em uma entrevista de 2003. "O amor romântico é um dos tipos de amor mais emocionantes e gratificantes e acho que há um potencial para isso em qualquer fase da sua vida. Não fiquei surpreso por ter conseguido me apaixonar."

Conheça agora a história de amor entre Harrison Ford e Calista Flockhart.

O 59º Globo de Ouro

Ford e Flockhart se cruzaram pela primeira vez no Globo de Ouro no início de 2002. Na época, Ford ainda era casado com sua segunda esposa, Melissa Mathison, embora Mathison tivesse entrado com um pedido de separação legal em 2001. O divórcio foi finalizado em 2004.

Tanto Ford quanto Flockhart disseram que, embora tivessem visto os respectivos filmes um do outro, eles não estavam em busca de um amor ou pensando um no outro antes daquele primeiro encontro.

Ainda em 2002, o ator James Marsden, da Ally McBeal, falou sobre a união da Flockhart e Ford. Durante uma aparição no The Late Late Show with James Corden, Marsden explicou que ele se tornou amigo de Flockhart por meio do trabalho e que ela o convidou para jantar e depois beber na casa de Ford. "Sou prenúncio de um relacionamento maravilhoso e longo", brincou. "Eu assumo o crédito por isso."

Harrison Ford e Calista Flockhart aparecem juntos no Festival de Veneza

Uma das primeiras aparições públicas do casal juntos foi no 59º Festival de Veneza, no dia 1 de setembro de 2002. Eles se juntaram a Liam Neeson e Natasha Richardson na estreia de K-19: The Widowmaker, no qual Ford e Neeson estrelaram juntos.

Gostos em comum

Desde que obteve sua licença de piloto, Ford era apaixonado por pilotar aviões. O lado bom disso tudo é que Flockhart também gostava de voar e foi uma atividade que eles encontraram em comum em seus primeiros dias, junto com seu filho Liam.

"Calista adora voar, e estou emocionado porque é tão importante para mim e é o tipo de coisa que é muito mais divertida com alguém que realmente gosta disso", disse Ford à People em 2003. “Acho que muito disso tem a ver com o fato de que ela adora me ver fazendo algo que eu amo.", completou.

Flockhart também acrescentou: "Eu sempre estive um pouco nervosa em voar, mas quando fomos pela primeira vez - acho que para Santa Barbara - eu não estava nervosa. Adorei." E continuou. "Eu também acho que amo porque realmente confio em Harrison. E nós levamos Liam voando o tempo todo e ele adora."

A maternidade de Calista Flockhart

Já em 2008, durante uma entrevista à Reader's Digest, Ford fez diversos elogios à maternidade de Flockhart, chamando-a de "a melhor [mãe] do mundo". Ele continuou. "Ela é uma mãe por escolha - ela adotou Liam antes de nos conhecermos, como mãe solteira, o que é uma responsabilidade incrível de assumir. Ela se dedicou a Liam e fez um trabalho realmente maravilhoso criando-o. Estou feliz por agora ter uma parte do trabalho."

14 de fevereiro de 2009: O pedido de casamento

Sete anos após o início do namoro, fontes disseram à People que Harrison Ford havia pedido Calista em casamento no fim de semana do Dia dos Namorados, durante as férias com a família.

Um ano depois, em 2010, Ford e Flockhart se casaram no Novo México. O casamento aconteceu na Mansão do Governador em Santa Fé e foi oficiado pelo governador Bill Richardson sob a supervisão do chefe de justiça do Novo México, Charles W. Daniels. Liam também estava presente.

Harrison Ford sobre fazer um filme com Calista Flockhart

Anos mais tarde, já em 2023, Ford falou sobre a possibilidade de trabalhar com Flockhart na estreia em Los Angeles de sua nova série de comédia da Apple TV+, Shrinking. "Adoraríamos encontrar um que pudéssemos fazer juntos, mas sim, ainda não encontrei um.", afirmou à People.

Ele continuou explicando que Flockhart começou a atuar novamente depois de tirar um tempo para se concentrar em seu filho. "Ela está voltando ao trabalho depois de ter se dedicado à criação de nosso filho, Liam, nos últimos 20 anos. E ela está gostando de voltar a trabalhar. Espero que encontremos algo para fazer juntos."

Janeiro de 2024: O casal marca presença no Critics Choice Awards

Uma das últimas aparições do casal foi no último domingo, 14. Durante o Critics Choice Awards, em Los Angeles, Ford foi homenageado com o prêmio de realização da carreira.

Durante seu discurso de agradecimento, o autor se declarou à esposa. "Quero agradecer à minha adorável esposa, Calista Flockhart, que me apoia quando preciso de muito apoio. E preciso de muito apoio."

Neste ano, o casal completa 14 anos de casados e mais de 20 anos juntos.