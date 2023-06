Chris Hemsworth revela conversa com surfistas brasileiros: ‘Mandei mensagem’

Ator Chris Hemsworth, no Brasil há três dias, elogia surfistas brasileiros e revela tentativa de encontro

Na noite desta sexta-feira, 16, o ator australiano Chris Hemsworth decidiu elogiar alguns grandes nomes do esporte brasileiro. Durante uma entrevista que concedeu ao podcast PodPah, comandado por Igor Cavalari e Mítico Jovem, o Thor revelou que já conversou com os surfistas Ítalo Ferreira e Pedro Scooby.

“Mandei mensagem para o Ítalo Ferreira, e ele estava tentando me arrastar para uma piscina de ondas, mas infelizmente eu não tenho tempo”, começou o ator, que está no Brasil há três dias, durante o bate-papo com os apresentadores brasileiros.

“Mas, quando eu voltar, certeza de que vou colocar na minha agenda. Conheci o Pedro Scooby hoje de manhã, o cara é fantástico, também o Gabriel Medina e o Filipe Toledo. Vocês têm alguns dos melhores surfistas do mundo, senão os melhores, e os australianos estão tentando alcançá-los”, brincou Chris.

Além disso, como é australiano, o ator comentou um pouco de sua relação com o surfe, esporte muito praticado no país da Oceania. “É o esporte de que mais gosto, é meu foco, minha atenção”, confessou Chris Hemsworth.

O ator Chris Hemsworth está no Brasil para divulgar seu novo filme, Resgate 2, na Netflix. Dando diversas entrevistas, o famoso ainda vai participar do festival Tudum, promovido pela produtora de filmes, que acontece entre os dias 16 e 18 de junho.

Arnold Schwarzenegger sobe ao palco durante festival no Brasil

Quem já marcou sua presença no palco do Tudum foi o astro e ícone dos filmes de ação, Arnold Schwarzenegger. O eterno Exterminador do Futuro está no Brasil para divulgar duas novas produções. Fubar, uma série de televisão na qual interpreta um ex-agente da CIA, e Arnold, um documentário sobre sua vida que foi lançado pela plataforma que produz o evento. Além dele, atores como Gal Gadot, famosa por ser a Mulher-Maravilha, Henry Cavill, conhecido por viver o Super-Homem na DC, também vive o Sherlock em Enola Holmes. Além de outros atores como Benedict Wong, de Doutor Estranho, India Amarteifio, de Bridgerton, e muito mais.