Arnold Schwarzenegger sobe ao palco durante festival no Brasil

Nesta sexta-feira, 16, um dos maiores nomes dos filmes de ação do mundo, o ator Arnold Schwarzenegger, encantou os fãs brasileiros ao subir no palco do festival Tudum. Promovido pela Netflix, o evento, que acontece entre os dias 16 e 18 de junho, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

O famoso intérprete do Exterminador do Futuro esteve presente na abertura do evento, subindo ao palco para encantar os fãs brasileiros que são apaixonados pelos filmes do ator. Além de uma das principais franquias de ação da história, Arnold já participou de longas como Predador, Conan, entre muitos outros.

Arnold está no Brasil para divulgar duas novas produções. Fubar, uma série de televisão na qual interpreta um ex-agente da CIA, e Arnold, um documentário sobre sua vida que foi lançado pela plataforma que produz o evento.

O Tudum é um evento da Netflix que já está em sua segunda edição. Além de Arnold, outros grandes nomes da plataforma estarão presentes, como Gal Gadot, famosa por ser a Mulher-Maravilha, Henry Cavill, conhecido por viver o Super-Homem na DC, também vive o Sherlock em Enola Holmes, Chris Hemsworth, conhecido por interpretar o deus nórdico Thor, no Universo Marvel, para promover seu novo filme, Resgate 2. Além de outros atores como Benedict Wong, de Doutor Estranho, India Amarteifio, de Bridgerton, e muito mais.

Arnold Schwarzenegger - Créditos: Leo Franco / AgNews

Astro da Marvel desembarca em São Paulo e é tietado por fãs

Outro que já está em terras brasileiras e recebeu todo o carinho dos fãs foi o ator Benedict Wong, ator que interpreta o personagem Wong, nos filmes do Doutor Estranho, estrelados pelo britânico Benedict Cumberbatch, desembarcou em São Paulo. O ator britânico desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos e foi tietado por diversos fãs no local, que o abordaram para tirar algumas selfies. Bastante simpático, Benedict acenou para os fotógrafos que estavam presentes.

