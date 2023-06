Astro da Marvel desembarca em São Paulo e é tietado por fãs

Estrela de Doutor Estranho, da Marvel, chega em São Paulo para participar de festival no Parque Ibirapuera

Na manhã desta quarta-feira, 14, o ator Benedict Wong, ator que interpreta o personagem Wong, nos filmes do Doutor Estranho, estrelados pelo britânico Benedict Cumberbatch, desembarcou em São Paulo.

O ator britânico desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos e foi tietado por diversos fãs no local, que o abordaram para tirar algumas selfies. Bastante simpático, Benedict acenou para os fotógrafos que estavam presentes.

Benedict Wong - Créditos: Araujo / AgNews

Benedict chega ao Brasil para participar do Festival Tudum, que é promovido pela gigante do streaming, Netflix. O evento acontece entre os dias 16 e 18 de junho, na Bienal, localizada no Parque do Ibirapuera, na Zona Sul da cidade de São Paulo.

Benedict Wong é um ator de 51 anos de idade, nascido no dia 3 de julho de 1971, na cidade de Eccles, no Reino Unido. Famoso por interpretar o personagem Wong no Universo Marvel, o artista já participou de diversos filmes da produtora, como Doutor Estranho 1 e 2 e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Além disso, estará presente no filme Vingadores: A Dinastia Kang, que tem estreia prevista para 2025. Fora do MCU, Wong já participou da série Marco Polo e de filmes como Nove Dias e Projeto Gemini, com Will Smith.