Chay Suede fala sobre novo filme ao lado de Alexandre Nero, 'A Jaula': ''To super ansioso''

Ator Chay Suede comentou sobre chegada da estreia de seu novo filme nos cinemas, 'A Jaula', no qual contracena com Alexandre Nero

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 11h26

O ator Chay Suede (29) comentou sobre seu mais novo trabalho nos cinemas!

No dia 17 de fevereiro, o filme A Jaula estará disponível para o público. No longa, dirigido pelo fotógrafo e jornalista João Winter, o ator vive Djalma, que ao ver um carro de luxo estacionado em uma rua, resolve roubar o rádio.

No thriller, ele contracena com Alexandre Nero (51), com quem compartilhou o papel do comendador José Alfredo de Medeiros em Império (2014). Em seu perfil no Instagram, o marido de Laura Neiva (28) compartilhou um registro da produção e falou sobre a ansiedade para poder mostrar ao público o novo projeto.

"Falta muito pouco, turminha. Eu to super ansioso pra que vocês assistam "A Jaula", que estreia dia 17/02 nos cinemas. Eu deixei o trailer nos destaques, vai lá assistir e depois me conta o que achou aqui nos comentários?", escreveu Chay ao legendar a postagem na rede social.

"Brabo", elogiou Rafael Vitti (26). "Que tenso e intenso. Pura adrenalina o trailer. Quero ver meu amigo, tu arrebenta demais. Sou teu fã", comentou William Mello. "Assisti o trailler e esse filme vai ser muito loucoo. Tô ansioso pra ver", disse um fã. "Forte!! Mas com certeza, MUITO BOM! Já ansiosa", destacou outra.

Chay Suede se derrete pela esposa, Laura Neiva

Recentemente, Chay Suede e Laura Neiva completaram 3 anos de casados. O galã compartilhou cliques da amada e se declarou para a mãe de seus filhos, Maria (2) e José, de apenas 2 meses. "A beleza é você menina", disse ele.

Confira o post de Chay Suede sobre novo filme: