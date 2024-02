Causa da morte de Carl Weathers, do filme Rocky, é revelada

O ator Carl Weathers, que atuou em Rocky, morreu aos 76 anos e a causa do falecimento foi revelada pela imprensa internacional após laudo

A morte do ator Carl Weathers comoveu os fãs ao redor do mundo. Ele ficou conhecido por ter atuado no filme Rocky ao interpretar o boxeador Apollo Creed e faleceu aos 76 anos de idade no dia 2 de fevereiro. Agora, a causa da morte dele foi revelada publicamente.

Quando Carl faleceu, a família anunciou que ele faleceu pacificamente enquanto dormia em sua casa. Porém, o laudo da morte revelou o que levou à morte dele. De acordo com o site da revista People, ele faleceu em decorrência de uma doença cardiovascular aterosclerótico.

A morte foi declarada às 12h18 na casa dele em Venice, na Califórnia. A polícia local declarou que a morte dele foi natural, já que ele tinha problemas cardíacos há muitos anos.

O corpo dele foi cremado. “Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento de Carl Weathers. Carl foi um ser humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e os esportes, ele deixou uma marca e é reconhecido mundialmente por gerações. Ele era um amado irmão, pai, avô, parceiro e amigo”, disse a família dele.

Além de Rocky, ele também atuou em Predator, com Arnold Schwarzenegger, e em The Mandalorian, da saga Star Wars.

Robert De Niro fala da morte do neto de 19 anos

O ator Robert De Niro surpreendeu ao fazer um desabafo sobre a morte do seu neto Leandro De Niro Rodriguez. O rapaz de 19 anos faleceu em julho de 2023 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Agora, em entrevista na revista People, o artista confirmou a causa da morte do parente e desabafou sobre o ocorrido.

Ele definiu a morte do neto como algo “terrível" e contou que ele teve overdose. “É simplesmente um choque. Eu nunca pensei que isso iria acontecer. E só então comecei a pensar em todas as coisas que poderia ter feito, talvez devesse ter feito com ele. Não sei se isso teria feito diferença. E isso está sempre passando pela minha mente. Não deveria ter acontecido”, disse ele.

De acordo com a revista People, Leandro morreu em decorrência de uma overdose de várias substâncias, como fentanil, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, cetamina e cocaína. Uma mulher foi presa em NY por envolvimento na morte do jovem. Ela foi acusada de vender comprimidos para o rapaz que continham fentanil e pode pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão.