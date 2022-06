Cauã Reymond surge de 'Venom' e fãs brincam: ''A Marvel tá perdendo''

Ator Cauã Reymond compartilha arte feita por fã em que aparece como 'Venom', vilão de filme da 'Marvel', e recebe elogios da web

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 13h35

O ator Cauã Reymond (42) encantou os fãs nesta quinta-feira, 09, ao aparecer nas redes sociais como o Venom!

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou fotos de uma arte feita por fã, que o colocou nas imagens como um dos vilões de filmes da Marvel, interpretado pelo ator Tom Hardy.

Ao legendar a publicação, o galã fez questão de elogiar o artista Átila Brito pela obra: "E se eu fosse o Venon? Que demais essa arte, @atilabrittoo".

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios ao verem Cauã de Venom. "Que demais", "Gente, a MARVEL tá perdendo essa adaptação", "Que Venom gostoso da p****", "Seria o Venom mais lindo do Universo", "Perfeição total", "Vem e me devora!", "Tu é lindo de qualquer jeito!", se divertiram.

Filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera escreve carta fofa para a madrasta

Recentemente, a modelo Mariana Goldfarb se derreteu ao exibir o recado carinhoso que ganhou da enteada, Sofia (10), fruto do relacionamento de Cauã Reymond e Grazi Massafera (39). “Sai do Instagram e vai viver a vida! Tia Mari, sempre que alguém te chamar de feia não acredita, porque você é tão linda que parece uma fada. Te amo muito e eles/elas só estão com inveja porque você já saiu da fase da lagarta e eles não entenderam”, disse Sofia no bilhete. “Agora vou sair do Instagram e viver a vida. Sabedorias de Sofia”, escreveu Mariana ao postar foto da cartinha.

Confira Cauã Reymond de 'Venom' em arte de fã: