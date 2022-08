Cauã Reymond comemora entrada na Calçada da Fama de Gramado

O ator Cauã Reymond compartilhou a sua alegria com os seguidores após receber homenagem no Festival de Cinema de Gramado

Na noite da última quarta-feira, 17, Cauã Reymond (42) recebeu uma homenagem e tanto durante a sua presença no Festival de Cinema de Gramado. O ator entrou para a Calçada da Fama do evento e usou as suas redes sociais para celebrar.

No feed do Instagram, o artista comentou a sua entrada para o Hall da Fama, eternizando as suas mãos e assinatura em uma placa de cimento na calçada, que tem grandes nomes do cinema.

"Estar no @FestivalDeCinemaDeGramado é muito especial. Além disso, exibir um filme e ainda deixar minha marca na calçada onde vejo tantos ídolos meus, é muito maior.", disse ele.

No evento, Cauã divulgou o filme A Viagem de Pedro. "#AViagemDePedro foi exibido ontem e eu estava acompanhado de parte da turma que foi responsável pra que chegássemos a esse momento. Mulheres que admiro e celebro.", completou.

Por fim, ele deu mais detalhes sobre a estreia do longa nos cinemas. "#AViagemDePedro chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 01 de setembro. Espero que vocês possam assistir, porque o filme está muito bom!!! Viva nosso cinema!!!", concluiu.

CAUÃ REYMOND PUBLICA FOTO RARA COM A FILHA

No Dia dos Pais, Cauã Reymond, encantou a web ao compartilhar duas fotos ao lado da filha, Sofia. Esbanjando amor, o ator surgiu sorridente com a pequena de 10 anos. Em seu perfil no Instagram, Cauã compartilhou duas fotos com Sofia, fruto de seu relacionamento com Grazi Massafera (40). Na piscina de casa, Sofia apareceu fazendo carinho no pai, e encantou as redes com a fofura.

