Cauã Reymond recebe homenagem no Festival de Cinema de Gramado

Publicado em 18/08/2022

O ator Cauã Reymond (42) marcou presença no Festival de Cinema de Gramado, na noite de quarta-feira, 17, e recebeu uma homenagem em reconhecimento pelo seu trabalho nas telinhas!

Acompanhado da esposa, Mariana Goldfarb (32), no evento para divulgar o filme A Viagem de Pedro, o artista entrou para a Calçada da Fama, tendo suas mãos e assinatura eternizadas em uma placa de cimento na calçada, que tem grandes nomes do cinema. Na mesma noite, a atriz Rita Wainer também foi homenageada.

Em seu feed no Instagram, Cauã, que postou cliques do festival ao lado da mulher e Dianho, o dono do meme "ídolo na Irlanda do Norte". "Hoje a sessão de #AViagemDePedro foi no @festivaldecinemadegramado, mas dia 01 de setembro o filme chega pra todo o Brasil", escreveu o galã na legenda do post.

No longa A Viagem de Pedro, de Laís Bodanzky, Cauã interpreta o protagonista na história que conta sobre o retorno do imperador Dom Pedro I para Portugal após a independência do Brasil.

Cauã Reymond posa com a filha em foto rara

No último domingo, 14, no Dia dos Pais, Cauã Reymond encantou a web ao compartilhar duas fotos ao lado da filha, Sofia, de 10 anos. Esbanjando amor, o ator surgiu sorridente com a pequena, fruto do seu relacionamento com Grazi Massafera (40). Na piscina de casa, Sofia apareceu fazendo carinho no pai, e encantou as redes com a fofura. "Aqui o frio não chega. O coração tá quentinho. Feliz dia dos Pais", se derreteu o artista.

