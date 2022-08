Cauã Reymond posa com a filha, Sofia, em foto rara: "Coração quentinho"

No Dia dos Pais, Cauã Reymond encanta a web com foto rara ao lado da filha, Sofia

Redação Publicado em 15/08/2022, às 08h58

No último domingo, 14, no Dia dos Pais, Cauã Reymond (42), encantou a web ao compartilhar duas fotos ao lado da filha, Sofia. Esbanjando amor, o ator surgiu sorridente com a pequena de 10 anos.

Em seu perfil no Instagram, Cauã compartilhou duas fotos com Sofia, fruto de seu relacionamento com Grazi Massafera (40). Na piscina de casa, Sofia apareceu fazendo carinho no pai, e encantou as redes com a fofura.

Na legenda do post, o galã aproveitou para escrever: "Aqui o frio não chega. O coração tá quentinho. Feliz dia dos Pais".

Nos comentários, fãs e amigos de Cauã Reymond aproveitaram o espaço para demonstrar carinho pela dupla, e desejar um 'Feliz dia dos Pais' ao ator: "Que lindos! Feliz dia", disse um seguidor. "Como ela está linda!", escreveu outro. "Feliz dia dos Pais, Paizão!", destacou o terceiro.

Veja as fotos de Cauã Reymond com a filha, Sofia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Mariana Goldfarb posa com a filha de Cauã Reymond em jantar na Itália:

A modelo Mariana Goldfarb (32) curtiu e aproveitou dias de descanso na Itália na companhia do maridão, Cauã Reymond (42), e da filha dele! A influenciadora digital compartilhou uma série de fotos de jantar pelas ruas de Sicília ao lado de Sofia (10), fruto do relacionamento do galã com a atriz Grazi Massafera (40). Em seu feed no Instagram, a gata posou com look todo preto, um top decotado e saia, que deixou sua barriga sarada à mostra. Em uma das fotos, ela posou sorridente com a herdeira do marido.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!