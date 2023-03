Brasil já ganhou o Oscar? Entenda relação do país com premiação

País chegou perto com australiana nascida no Rio de Janeiro, mas não tem nenhum Oscar oficialmente próprio

Em 1993 a figurinista Luciana Arrighi (83) levou para casa a estatueta do Oscar de Melhor Direção de Arte, categoria hoje chamada de Design de Produção, pelo longa-metragem Retorno a Howards End, que estrelou os atores Anthony Hopkins e Emma Thompson. O mais curioso sobre a artista é que, apesar de ser naturalizada na Austrália, ela nasceu em solo brasileiro, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao G1, concedida no ano de 2018, a artista explicou que saiu do Brasil com apenas dois anos de idade, em 1942. Ela era filha de um diplomata italiano e de uma australiana, indo morar no país de origem de sua mãe, onde passou boa parte de sua infância, e então crescendo com a nacionalidade do país localizado na Oceania.

"Eu tenho a nacionalidade australiana, mas pode se dizer que o Oscar que eu ganhei é um pouco brasileiro . Eu tenho certeza de que o Brasil me deu um brilho a mais", acrescentou ela durante a conversa, apesar de admitir que não se lembra da época em que morava no país. Apesar do discurso, a estatueta não é considerada brasileira.

Arrighi estudou arte e começou sua carreira no teatro. Com o passar do tempo, ela trabalhou com cenários para óperas e na BBC, rede inglesa de televisão. Entre seus principais filmes se destacam Vestígios do Dia (1993), Razão e Sensibilidade (1995) e Anna e o Rei (1999). Seu projeto mais recente é The Catcher Was a Spy, lançado em 2018.

Luciana Arrighi - Foto: Getty Images

RELEMBRE A TRAJETÓRIA DO BRASIL NA PREMIAÇÃO

Oficialmente, o Brasil nunca ganhou um Oscar mas já chegou perto algumas vezes, tendo várias produções indicadas. Nomes como Ary Barroso, Carlinhos Brown, Fernanda Montenegro e o filme Cidade de Deus são alguns que já concorreram a categorias da premiação.

A última indicação do país ao Oscar aconteceu no ano de 2020, quando o documentário Democracia em Vertigem disputou pela estatueta de Melhor Documentário. No ano de 1999 o filme Central do Brasil, estrelado por Montenegro, concorreu a duas categorias sendo elas Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, porém não levou a estatueta para casa.