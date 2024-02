Bradley Cooper surpreende ao revelar que fica nu o tempo todo e explica motivo

Bradley Cooper é o 'vizinho peladão’ de ‘Friends’ da vida real! Ator indicado ao Oscar surpreende ao revelar que fica nu o tempo inteiro em casa

Bradley Cooper surpreendeu os fãs ao compartilhar um hábito um tanto quanto peculiar. O ator, que foi indicado ao Oscar deste ano por seu trabalho no filme Maestro, revelou que é o vizinho peladão da série Friends da vida real. Isso porque ele entregou que costuma ficar nu o tempo inteiro quando está em sua residência.

Em entrevista ao podcast Armchair Expert, Bradley compartilhou alguns detalhes sobre a vida longe dos holofotes. Além de revelar que prefere estar sem roupa em sua residência, ele também contou que seu imóvel conta com uma disposição diferenciada. Ele não é muito fã de privacidade e por isso, seu banheiro não tem nem porta.

A revelação aconteceu quando o apresentador da atração trouxe o assunto à tona: “Em casa, a gente vive no estilo sueco. Todo mundo pelado,” disse o comandante, que recebeu o apoio do ator. Bradley contou que também fica livre, leve e solto quando está em sua casa e explicou o motivo: “Me sinto mais à vontade nu”, o famoso entregou.

Na sequência, ele revelou um detalhe curioso sobre seu imóvel luxuoso, que foi projetado para atender alguns requisitos inusitados: “Minha cama, banheira e privada ficam no mesmo cômodo, que não tem porta. Você sobe as escadas e já está lá. É todo o segundo andar”, Bradley surpreendeu ao confessar sua preferência pelo ambiente super integrado.

O novo amor de Bradley Cooper:

Além de celebrar uma nova fase em sua carreira como ator e diretor de um dos principais filmes indicados à maior premiação no cinema, Bradley Cooper também vive uma ótima fase em sua vida pessoal. O coração do ator já tem dona e ela é ninguém menos que a modelo Gigi Hadid, depois do fim de seu casamento com Irina Shayk.

Inclusive, segundo informações do Mirror, as estrelas - que começaram a sair recentemente - têm usado a mansão de Taylor Swift em Rhode Island como um ninho de amor secreto. O local inclui oito quartos, oito lareiras e uma piscina nos fundos e foi emprestado pela própria cantora para ajudar a manter a discrição no novo relacionamento da amiga.

Bradley Cooper fez rara aparição com sua filha:

Enquanto vive um romance às escondidas com Gigi Hadid, o ator Bradley Cooper atraiu todos os olhares ao levar uma companhia especial para o lançamento do seu novo filme, chamado Maestro, da Netflix. O artista fez uma rara aparição com sua filha, Lea De Seine Shayk Cooper, de 6 anos, fruto do antigo relacionamento com Irina Shayk.