Gigi Hadid e Bradley Cooper estariam tendo encontros escondidos em mansão emprestada por Taylor Swift

Depois de emprestar apartamento para Sophie Turner, foi a vez de Gigi Hadid e Bradley contarem com o 'auxílio moradia' de Taylor

Taylor Swift não cansa de mostrar que é amiga para todas as horas, depois de emprestar seu apartamento em Nova York para Sophie Turner,depois do divorcio da atriz com o Joe Jonas, foi a vez de Bradley Cooper e Gigi Hadid acionarem o 'auxílio moradia' de Taylor para terem privacidade em pelo menos alguns encontros românticos.

Segundo o Mirror, as estrelas - que começaram a sair recentemente - têm usado a mansão de Taylor Swift em Rhode Island como um ninho de amor secreto. O local inclui oito quartos, oito lareiras e uma piscina nos fundos.

“Taylor é totalmente romântica e adora atuar como cupido para seus amigos", disse uma fonte do site inglês, “Mesmo que Gigi e Bradley tenham suas próprias propriedades em Nova York, eles queriam um lugar mais privado para passar o tempo se conhecendo, e Taylor ficou muito feliz em ajudar. Ela disse que a porta de sua casa está sempre aberta para eles usarem", detalhou o contato da publicação.

A modelo teria sido apresentada a Bradley Cooper por meio da top russa Irina Shayk, ex-namorada e mãe da filha dele. Bradley e Irina tiveram um relacionamento de quatro anos e romperam de vez em 2019; eles dividem Lea, filhinha de 6 anos.

“A Gigi e a Irina foram se aproximando ao longo dos anos, quando trabalhavam juntas, e ela e o Bradley já tinham saído, mas como amigos e com outras pessoas”, explicou a fonte. “A Gigi e o Bradley andaram conversando, foram se aproximando por causa das filhas e ele a chamou para sair”.

Gigi é mãe de Khai Malik, de 3 anos, fruto do relacionamento dela com o cantor Zayn Malik. O romance da modelo com o ator pegou muita gente de surpresa por causa dos vários boatos em torno de um romance entre ela e o ator Leonardo DiCaprio,amigo pessoal de Cooper.

Gigi Hadid revela detalhes sobre como é a criação de sua filha junto com Zayn Malik

Gigi Hadid está abrindo o jogo sobre a criação de sua filha. Recentemente em entrevista ao veículo ‘NET-A-PORTER’, como cria a pequena junto com o ex-integrante do One Direction.

"Quando você se torna mãe, você tem que saber com o que gasta seu tempo, porque agora eu tenho literalmente metade do tempo que tinha", disse Gigi. "Eu trabalho quando minha filha está com o pai, e esse é o tempo que eu tenho".