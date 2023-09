Taylor Swift empresta apartamento para Sophie Turner em meio a divorcio com Joe Jonas

Sophie precisa ficar em Nova York durante processo de divórcio, já que suas filhas com o cantor não podem deixar a cidade por ordem judicial

Taylor Swift está demonstrando todo o seu apoio a Sophie Turner enquanto a atriz finaliza seu divórcio com o cantor, Joe Jonas. Taylor, que inclusive já namorou Joe, decidiu emprestar um apartamento seu em Nova York para que a amiga fique pela cidade durante o processo de separação.

Depois que as notícia da separação de Sophie e Joe foi divulgada, a cantora e a atriz já foram flagradas jantando juntas diversas vezes.

Segundo o Page Six, Taylor tem um apartamento em Tribeca que não utiliza, pois é uma propriedade comprada apenas como um investimento. Ela ofereceu as chaves do local para Sophie e suas duas filhas com Joe, Willa, de 3 anos e a outra filha do casal de apenas 1 ano, chamada Delphine. Antes, a estrela de ‘Game Of Thrones’ estava hospedada em um hotel com as meninas.

Britânica, Sophie Turner precisará ficar nos Estados Unidos, precisamente em Nova York, durante o processo de divórcio. Isso porque a justiça determinou que Willa e Delphine não podem deixar a cidade enquanto a separação não for finalizada.

O irmão mais velho de Nick Jonas, entrou com um pedido de divórcio no início do mês de setembro. Logo depois, Turner processou o cantor, acusando-o de esconder os passaportes das crianças para que elas não pudessem retornar a sua casa, na Inglaterra. O cantor negou as acusações. Foi aí que o juiz responsável pelo caso ordenou que as filhas do agora ex-casal se mantivessem em Nova York.

Sophie Turner e Joe Jonas chegam em acordo temporário sobre guarda das filhas

Sophie Turner e Joe Jonas chegaram a um acordo temporário para manter as filhas em Nova York enquanto continuam com a polêmica batalha pelo divórcio. De acordo com o Page Six, o cantor e a atriz assinaram uma ordem de consentimento provisória na manhã desta segunda-feira, 25, que proíbe os dois de retirarem as filhas do estado.

Segundo o site, eles deverão comparecer a uma conferência pré-julgamento em 3 de outubro. Esse acordo vem poucos dias após a atriz entrar com um processo solicitando o retorno imediato das duas à Inglaterra. Segundo Turner, as crianças foram "removidas ou retidas indevidamente".

Além disso, a estrela também alegou que Joe não queria entregar os passaportes das meninas. "O pai está em posse dos passaportes das filhas", afirmam os documentos do processo. "Ele se recusa a devolver os passaportes à mãe e se recusa a mandar as filhas para casa na Inglaterra com a mãe".