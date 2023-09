Site revela nome da filha mais nova de Sophie Turner e Joe Jonas

O casal está se separando e é pai de duas meninas, Willa, de 3 anos e outra de 1 ano que não tinha tido seu nome divulgado até agora

Acabou o mistério! Mais de um ano após o nascimento da segunda filha de Joe Jonas e Sophie Turner, o nome da pequena finalmente foi revelado. Segundo informações do Page Six, a caçula se chama Delphine .

A pequena, que hoje tem um ano, nasceu em julho de 2022. Os astros também são pais de Willa, de três anos. A revelação veio à tona em meio ao processo de divórcio da atriz e do cantor.

O anúncio do divorcio pegou os fãs das estrelas de surpresa no início do mês. "Depois de quatro anos maravilhosos de casamento, decidimos mutuamente terminar o nosso casamento amigavelmente. Existem muitas narrativas especulativas sobre o porquê, mas, na verdade, esta é uma decisão de nós dois e esperamos sinceramente que todos possam respeitar os nossos desejos de privacidade para nós e para os nossos filhos", escreveu Joe.

Joe e Sophie foram casados por 4 anos. O noivado aconteceu em 2017 e eles se casaram duas vezes. A primeira cerimônia de casamento aconteceu em Las Vegas e a segunda festa foi no interior da França.

Sophie Turner e Joe Jonas chegam em acordo temporário sobre guarda das filhas

Sophie Turner e Joe Jonas chegaram a um acordo temporário para manter as filhas em Nova York enquanto continuam com a polêmica batalha pelo divórcio. De acordo com o Page Six, o cantor e a atriz assinaram uma ordem de consentimento provisória na manhã desta segunda-feira, 25, que proíbe os dois de retirarem as filhas do estado.

Segundo o site, eles deverão comparecer a uma conferência pré-julgamento em 3 de outubro. Esse acordo vem poucos dias após a atriz entrar com um processo solicitando o retorno imediato das duas à Inglaterra. Segundo Turner, as crianças foram "removidas ou retidas indevidamente".

Além disso, a estrela de ‘Game of Thrones’ também alegou que Joe não queria entregar os passaportes das meninas. "O pai está em posse dos passaportes das filhas", afirmam os documentos do processo. "Ele se recusa a devolver os passaportes à mãe e se recusa a mandar as filhas para casa na Inglaterra com a mãe".