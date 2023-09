Sophie Turner e Joe Jonas chegam em acordo temporário sobre guarda das filhas

Joe Jonas e Sophie Turner assinaram uma ordem de consentimento provisória na manhã da segunda, 25

Sophie Turner e Joe Jonas chegaram a um acordo temporário para manter as filhas em Nova York enquanto continuam com a polêmica batalha pelo divórcio. De acordo com o Page Six, o cantor e a atriz assinaram uma ordem de consentimento provisória na manhã desta segunda-feira, 25, que proíbe os dois de retirarem as filhas do estado.

Segundo o site, eles deverão comparecer a uma conferência pré-julgamento em 3 de outubro. Esse acordo vem poucos dias após a atriz entrar com um processo solicitando o retorno imediato das duas filhas, de 3 e 1 ano, à Inglaterra. Segundo Turner, as crianças foram "removidas ou retidas indevidamente".

Além disso, a estrela de ‘Game of Thrones’ também alegou que Joe não queria entregar os passaportes das meninas. "O pai está em posse dos passaportes das filhas", afirmam os documentos do processo. "Ele se recusa a devolver os passaportes à mãe e se recusa a mandar as filhas para casa na Inglaterra com a mãe".

Após saber sobre o processo movido pela ex-esposa, a equipe de Joe Jonas enviou uma declaração à People na qual ele negou as alegações de Sophie. "As crianças não foram sequestradas. Depois de ficarem sob os cuidados de Joe nos últimos três meses, por acordo de ambas as partes, as crianças estão atualmente com a mãe. Sophie está fazendo esta reivindicação apenas para mover o processo de divórcio para o Reino Unido e para remover as crianças dos EUA permanentemente", disseram.

Joe, de 34 anos, e Sophie, de 27, começaram a namorar em 2016 e ficaram noivos no ano seguinte. Eles oficializaram a união em 2019, em uma cerimônia em Las Vegas. Juntos, são pais de duas meninas, Willa, de 3 anos, e a caçula, que não teve o nome revelado, de 1 ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S O P H I E T U R N E R (@sophiet)

Saiba o motivo da separação de Joe Jonas e Sophie Turner

O relacionamento entre o cantor Joe Jonas e a atriz Sophie Turner chegou afim após 7 anos. Segundo o processo de separação, o famoso informou que o “casamento deles está irremediavelmente rompido”, escreveram. No entanto, fontes próximas ao casal indicam que houve um ponto crucial para que o relacionamento chegasse ao fim.

Segundo o site TMZ, o casal vem enfrentando problemas há cerca de 6 meses. Eles afirmam que os dois tem personalidades muito diferentes, onde Sophie gosta de sair para festas e Joe prefere ficar em casa. As diferenças teriam iniciado conflitos no casamento, que aconteceu em 2019.