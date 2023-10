Vivendo triângulo amoroso com ex-mulher, Bradley Cooper tem jantar romântico com Gigi Hadid

Gigi Hadid e Bradley Cooper foram visto saindo de um restaurante em Nova York nesta semana

A modelo Gigi Hadid, 28, foi vista com o ator Bradley Cooper, 48, na saída de um restaurante em Nova York na noite desta última quinta-feira, 05. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o suposto casal deixou o restaurante italiano queridinho das celebridades, Via Carota no bairro de West Village, no mesmo veículo.

Acontece que Cooper é melhor amigo de ninguém mais ninguém menos que Leonardo DiCaprio, que apesar de nunca ter confirmado viveu um romance com a modelo. Os rumores nos bastidores de Hollywood ganharam força quando eles foram vistos várias vezes juntos.

DiCpario e Cooper são amigos há quase duas décadas. Eles se conheceram quando Bradley trabalhava em um hotel em Nova York e ajudou a estrela de 'Titanic' a encontrar seu quarto. Para alguns fãs e seguidores, a situação parece complicada devido aos laços entre os envolvidos. “Desculpa, como é que é?!", exclamou uma internauta. "Eles estão namorando?", questionou outro seguidor. "Ele é literalmente o melhor amigo de Leo [DiCaprio]", disparou outra fã.

Já Bradley Cooper teria ensaiado uma reconciliação com a ex-mulher, Irina Shayk, 37, no início de setembro, quando os dois viajaram com sua filha, Lea de Seine, para a Itália. A supermodelo russa estaria um affair com Tom Brady, 46, ex-marido de Gisele Bündchen - que também já saiu com Dicaprio.

E segundo fonte próxima, quando se trata de escolher entre os dois galãs, a modelo ainda tem esperanças de se casar e se estabelecer com o astro de ‘Se beber, não case!’. A fonte também afirma que Brady não sente ciúmes da relação próxima entre Shayk e o ator: "Tom ama essa situação, porque ele é um cara de família. Ele sabe pelo que Irina está passando e a respeita ainda mais por ela ser uma mãe e lidar com essas coisas, que não são fáceis", outra fonte revelou.

