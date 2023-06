Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid tentaram namorar, mas 'não tiveram química'

Dicaprio e Gigi Hadid passaram a ser vistos juntos em setembro do ano passado e desde então rumores sobre o relacionamento das estrelas circulavam por aí

Após diversos rumores de que as estrelas estariam namorando, o ator Leonardo DiCaprio, de 48 anos, e a modelo Gigi Hadid, de 28, fonte próxima ao famosos, afirma que eles tentaram namorar por algum tempo, mas decidiram que se davam melhor como amigos.

A decisão se deu após os dois perceberem que não havia sentimentos românticos entre eles. É o que garante o jornal britânico Daily Mail, em reportagem publicada nesta quarta-feira.

No início de junho, começaram a circular rumores de que os artistas estavam em uma espécie de relacionamento sem compromisso. Em algumas ocasiões, a revista de celebridades e entretenimento americano US Weekly relatou que a dupla tinha um "romance fluido". Fontes próximas ao suposto casal, no entanto, disseram que DiCaprio não acredita em encontros casuais.

“Eles tentaram namorar há algum tempo para ver se poderia haver alguma coisa lá, mas simplesmente não havia. Eles são amigos há tanto tempo, mas não estão em um relacionamento aberto e sem compromisso”, garantiu a fonte ao Mail

“As pessoas só precisam deixar isso para lá. Não é assim que Leonardo lida com os relacionamentos. Isso o faz parecer baixo, e não é. Quando ele está com alguém, ele está. Ele gosta de sua amizade com Gigi e é isso"— complementou a fonte, que não teve a identidade revelada.

Apesar disso, quando questionado sobre os passeios recentes em família, a fonte rebateu a ideia de que jantar fora significa que existe algo mais do que amizade entre os dois: “É simplesmente ridículo que um homem e uma mulher não possam ser amigos sem que todos insistam que há mais do que isso” defendeu.

Desde o ano passado, rumores de que Gigi e Leonardo estavam se conhecendo melhor começaram a circular e fontes próximas as celebridades afirmam que a modelo queria exclusividade com o ator e seus amigos estavam preocupados que ela acabaria se machucando.

Gigi e DiCaprio começaram a se encontrar após o astro terminar o relacionamento de quatro anos com a atriz Camila Morrone (25), e a modelo, com o cantor Zayn Malik (30).