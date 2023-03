Gigi Hadid quer namoro sério com Leonardo DiCaprio porém ‘Amigos temem que ela se machuque’

Fontes afirmam que Gigi Hadid pretende conquistar o ator e se tornar exclusiva, porém o ator ainda está saindo com outras

Apesar dos relatos de que Leonardo DiCaprio (48) tem se envolvido com outras modelos, o caso do astro com a modelo Gigi Hadid (27) ainda não acabou, e ela estaria bem determinada em conseguir uma exclusividade romântica com o ator.

As informações foram trazidas por fontes próximas à modelo ao site Radar Online na segunda-feira, 6.

De acordo com os contatos da publicação, Gigi ainda tem tido encontros mais discretos com o astro de 48 anos. Recentemente, a modelo ficou “muito feliz” ao saber que DiCaprio iria a uma festa de um amigo em comum deles, em Milão, na Itália.

“Ela dá essa desculpa de que eles têm uma tonelada de amigos em comum e que é por isso que ela está saindo com ele, mas é um segredo aberto que eles ainda estão desfrutando de saídas na noite que são puramente nos termos dele – o que significa que ele ainda fica com outras mulheres”, detalhou um insider.

No entanto, a modelo é “garota de um cara só” e pretende conseguir uma exclusividade no romance com DiCaprio. “Seu plano é conquistar Leo e ela acha que ele vai abandonar as outras garotas para um relacionamento sério”, explicou o informante: “Mas está tudo errado para sua família e amigos, que temem que ela acabe machucada”.

A modelo teria ficado extremamente chateada com o desinteresse dele, quando às notícias de que Leonardo DiCaprio estava saindo com meninas mais novas, como uma atriz de 23 anos e modelos de 19 e 21 anos.

No final do ano passado, fontes disseram ao Page Six e Hollywood Life que Gigi não tinha pique acompanhar as aventuras do ator. “Gigi não tem energia para correr atrás de DiCaprio”, disse o insider.

A piada de que Leo só gosta de meninas mais novas teria incomodado o ator, que quer se distanciar dessa imagem o quanto antes. "É simplesmente ridículo que ele não possa ir a lugar nenhum sem ser ligado à mulher mais jovem e bonita desse local. Ele quer abandonar essa imagem de uma vez por todas e está realmente incomodado com o fato de isso continuar a persegui-lo.”