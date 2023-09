Gigi Hadid revela detalhes sobre como é a criação de sua filha junto com Zayn Malik

Gigi Hadid falou sobre como equilibra o trabalho e a maternidade na criação de sua filha, Khai, de 3 anos

Gigi Hadid está abrindo o jogo sobre a criação de sua filha. A modelo, que compartilha a guarda de sua filha, Khai, de 3 anos, com o ex-namorado Zayn Malik, dividiu recentemente em entrevista ao veículo ‘NET-A-PORTER’, como cria a pequena junto com o ex-integrante do One Direction.

"Quando você se torna mãe, você tem que saber com o que gasta seu tempo, porque agora eu tenho literalmente metade do tempo que tinha", disse Gigi. "Eu trabalho quando minha filha está com o pai, e esse é o tempo que eu tenho".

A loira conta que virar mãe a fez reavaliar a sua agenda de trabalhos, e com isso, ponderar mais quais os projetos realmente deseja participar: "E os projetos que escolho fazer durante esse tempo têm que ser aqueles que me satisfaçam", continuou Gigi. "Eu literalmente me encaixo no máximo de projetos que posso. Às vezes pareço louca, mas se significa algo para mim, eu faço".

Inclusive, muitas vezes a estrela de 28 anos junta os dois mundos. Recentemente, Khai serviu como modelo de ajuste para a coleção infantil da marca de roupas de Gigi, Guest In Residence. "Khai e suas melhores amigas são nossas modelos de ajuste", explicou. "Elas entram no escritório, Khai experimenta um vestido e então fala: 'Vamos para a loja de donuts?'".

Essa não é a primeira vez que Gigi se abriu sobre a criação da filha. Em uma entrevista de março para o Sunday Times, ela revelou que Khai passa bastante tempo com o pai e a mãe, afirmando que isso a faz "muito feliz".

Vale lembrar que Zayn e Gigi tiveram uma relação de idas e vindas entre 2015 a 2020, quando anunciaram a chegada de sua filha, que nasceu em setembro de 2020. A separação do casal foi marcada por polêmicas, com a mãe de Gigi, Yolanda, acusando Zayn de agressão. No entanto, ele negou veementemente essas acusações e disse que não fala sobre sua vida privada.

Zayn Malik dá primeira entrevista em seis anos e fala sobre sua filha

Depois de seis anos longe dos holofotes, Zayn Malik deu sua primeira entrevista depois desse período em reclusão. O cantor de 30 anos participou do podcast Call Her Daddy e falou de sua filha com Gigi Hadid, pela primeira vez.

Na entrevista o britânico falou que Khai, é a motivação para ele voltar aos holofotes com sua arte: “Desde que minha filha nasceu, a coisa mais importante na minha cabeça é tentar ser um bom exemplo para ela”, continuou. “É até por isso que estou fazendo essa entrevista. Costumava ter muita ansiedade em conversas desse tipo, mas quero que ela me olhe e perceba que estou conseguindo”.