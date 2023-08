Besouro Azul desbanca Barbie e domina bilheterias dos Estados Unidos

Em seu final de semana de estreia, Besouro Azul desbanca o sucesso do ano, Barbie, e lidera as bilheterias norte-americanas

Em seu final de semana de estreia, o mais novo filme da DC Comics, Besouro Azul, se tornou o primeiro a desbancar Barbie, de Greta Gerwig dos cinemas nos Estados Unidos. O longa, que conta com a atriz Bruna Marquezine no elenco, terminou o reinado do maior sucesso cinematográfico do ano e passou a liderar as bilheterias americanas.

Em seu dia de estreia, o filme de super-heróis arrecadou cerca de US$9,8 milhões (cerca de R$ 48,7 milhões na cotação atual). Após o término do primeiro fim de semana nas salas de cinema, ele fechou sua bilheteria com US$ 13 milhões arrecadados (cerca de R$ 64,6 milhões), como informado pela revista Variety.

Assim, Besouro Azul se tornou top 1 nas bilheterias norte-americanas, tirando Barbie da posição onde permaneceu por 4 semanas. A marca, no entanto, não foi tão impressionante para a Warner Bros, que produziu o filme.

Com projeção entre US$ 25 milhões e US$ 32 milhões de faturação em bilheteria até o próximo fim de semana, o filme já é considerado a pior estreia da DC do ano. Ele é comparado com o último lançamento do universo cinematográfico de heróis, The Flash, que também lutou para alcançar bom rendimento nos cinemas após polêmicas com seu protagonista, o ator Ezra Miller.

Bruna Marquezine recebe declaração apaixonada de Xolo Maridueña

Impossibilitado de divulgar o filme pela greve de roteiristas e atores em Hollywood, o protagonista do filme Besouro Azul,Xolo Maridueña, encontrou uma maneira para homenagear seus colegas de elenco. Através de seu Instagram, o ator publicou declarações incríveis para os artistas da produção.

E claro que sua grande amiga, Bruna Marquezine, que faz seu par romântico na trama não ficou de fora. A atriz brasileira ganhou uma linda declaração apaixonada e teve destaque especial entre as homenagens.

"Bru, meus hábitos de xingamento em português dizem que passei o maior tempo com você nesta jornada. Essa foi uma das experiências mais assustadoras [que já passei], mas terminar cada dia sabendo que eu não estava passando por isso sozinho foi o que me fez acordar todas as manhãs com um passo mais leve", iniciou Xolo.

Em seguida, ele faz uma grande declaração para a artista, despertando os rumores que já existiam sobre os dois serem um casal. "Nunca se esqueça de onde você pertence. [O fato de] nossas vidas terem nos unido me fascina profundamente, e eu sempre serei grato por isso. Jaime se apaixonou por Jenny no primeiro segundo que a viu e é seguro dizer que eu também", finalizou o artista, citando os personagens da dupla no filme.

Nos comentários, Bruna Marquezine se derreteu pela homenagem do ator. Sem resistir, ela também soltou sua própria declaração. "Agora eu não quero postar o que escrevi, Senhor 'Muito bom com palavras'. Te amamos, Xolito. Por favor, nunca mude", escreveu a atriz.